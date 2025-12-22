"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Üç Aylar dualarla karşılandı

22 Aralık 2025, Pazartesi 01:58
Rahmet ve bereket iklimi Üç Aylar, dualarla ve manevî bir heyecanla karşılandı.

Uhrevî ticaretin kudsî pazarı: Üç Aylar

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten

Müslümanlar için rahmet, bereket ve manevî yenilenme dönemi olan Üç Aylar yurt genelinde coşkuyla karşılandı. Hicrî takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek dönem bu yıl 21 Aralık Pazar günü başladı. Üç Aylar’ın içinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi özel geceler yer alıyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı Regaib Gecesi idrak edilecek.

Manevî pazar başladı

Bediüzzaman Said Nursî, Üç Aylar’a girerken talebelerine mektuplarında tebrik ve dualar yazarak bu mübarek zaman diliminin büyük bir manevî kazanç vesilesi olduğuna dikkat çekmiştir. Bunlardan biri şöyledir: "Bu şuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenâb-ı Hak herbir gecesini sizin hakkınızda leyle-i Mi’rac ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, amin." (Kastamonu Lâhikası, s. 58)

Üç Aylar, kısa bir zaman diliminde uzun bir ömre bedel manevî kazançların elde edilebildiği kıymetli bir dönem olduğu için Risale-i Nur'da manevî bir pazar, meşher, uhrevî bir ticaret mevsimi hükmünde olduğu ifade edilmiştir.

Camilerde üç aylar sevinci

Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazında dua edildi. Eyüpsultan Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde tertiplenen buluşma için vatandaşlar sabah namazından önce camiye geldi. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu cemaat, kılınan sabah namazının ardından dua etti.Caminin çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu. İstanbul-aa

Miniklerden dualarla karşılama

Ortahisar İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları tarafından düzenlenen "Üç Ayları Karşılama Programı", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin Kur’ân-ı Kerîm tilavetleriyle başlayan programda mehter gösterisi, maniler, hadis-i şerif sunumları ve dualar icra edildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı: "Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç"

    İsrail'den İran'a tekrar saldırı tehdidi

    Modern insan hayatın anlamını arıyor

    “İktidar, asgarî ücrette panik havası yaşıyor”

    Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor

    ABB Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni

    ABD-San Francisco'da büyük kesinti: 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Galatasaray, ilk yarıyı zirvede tamamladı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    İsrafı azaltmak; suyu, toprağı ve emeği korumaktır

    Değişim hukukla olur

    Düğünde vuruldular

    İmran Han’a hapis cezası

    Garantörler nerede?

    Fransa'nın güneyinde turuncu alarm!

    Erzurum'da 1001 hatim başladı

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor
    Genel

    Modern insan hayatın anlamını arıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail'den İran'a tekrar saldırı tehdidi
    Genel

    ABD-San Francisco'da büyük kesinti: 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “İktidar, asgarî ücrette panik havası yaşıyor”
    Genel

    Üç Aylar dualarla karşılandı
    Genel

    ABB Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni
    Genel

    İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı: "Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.