Üç Aylar dualarla karşılandı

Rahmet ve bereket iklimi Üç Aylar, dualarla ve manevî bir heyecanla karşılandı.

Uhrevî ticaretin kudsî pazarı: Üç Aylar

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten

Müslümanlar için rahmet, bereket ve manevî yenilenme dönemi olan Üç Aylar yurt genelinde coşkuyla karşılandı. Hicrî takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek dönem bu yıl 21 Aralık Pazar günü başladı. Üç Aylar’ın içinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi özel geceler yer alıyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı Regaib Gecesi idrak edilecek.

Manevî pazar başladı

Bediüzzaman Said Nursî, Üç Aylar’a girerken talebelerine mektuplarında tebrik ve dualar yazarak bu mübarek zaman diliminin büyük bir manevî kazanç vesilesi olduğuna dikkat çekmiştir. Bunlardan biri şöyledir: "Bu şuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenâb-ı Hak herbir gecesini sizin hakkınızda leyle-i Mi’rac ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, amin." (Kastamonu Lâhikası, s. 58)

Üç Aylar, kısa bir zaman diliminde uzun bir ömre bedel manevî kazançların elde edilebildiği kıymetli bir dönem olduğu için Risale-i Nur'da manevî bir pazar, meşher, uhrevî bir ticaret mevsimi hükmünde olduğu ifade edilmiştir.

Camilerde üç aylar sevinci

Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazında dua edildi. Eyüpsultan Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde tertiplenen buluşma için vatandaşlar sabah namazından önce camiye geldi. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu cemaat, kılınan sabah namazının ardından dua etti.Caminin çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu. İstanbul-aa

Miniklerden dualarla karşılama

Ortahisar İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları tarafından düzenlenen "Üç Ayları Karşılama Programı", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin Kur’ân-ı Kerîm tilavetleriyle başlayan programda mehter gösterisi, maniler, hadis-i şerif sunumları ve dualar icra edildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Haber Merkezi