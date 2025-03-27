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27 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Ey Mescidü’l-Haram’ın Rabbi - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-27-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

27 Mart 2025, Perşembe
RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da? (Bakara Suresi: 77)

***

“[Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. (Bakara Suresi: 77; Hûd Suresi: 5)] [âyetine] kadar [...] hudud-u azamet-i rububiyeti ve kibriya-i ulûhiyeti tutmuş olan Ezel ve Ebed Sultanı...” (Sözler, 14. Söz, Beşincisi)

“İnsan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin sûretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zabtedilir.” (Sözler, 10. Söz, 6. Hakikat)

***

Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Ey Mescidü’l-Haram’ın Rabbi

-  Ey Beytü'l-Haram’ın Rabbi, 

-   Ey haram ayların sahibi, 

-  Ey Mescidü'l-Haram’ın Rabbi, 

-  Ey haram belde olan Mekke'nin Rabbi, 

-  Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makàm-ı İbrâhim'in Rabbi, 

-  Ey Meş'arü'l-Haram’ın Rabbi, 

-  Ey helâl ve haramın Rabbi, 

-  Ey nur ve karanlığın Rabbi, 

-  Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, 

-  Ey celâl ve ikrâmın Rabbi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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