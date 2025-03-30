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30 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Ramazan Bayramının rahmet tecellileri Türkiye'nin her yerinde

30 Mart 2025, Pazar 08:20
Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı.

Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

AA

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