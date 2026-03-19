Kur'ân ayına veda

Ramazan’a dair

Sevinç ve heyecan ile başladığımız Ramazan ayının ve Ramazan sayfamızın son gününe geldik. Kur'ân ve rahmet ayına veda etmenin hüznünü yaşıyoruz. Ramazan ayını 29 gün boyunca hanelerimizde misafir ettik, ama asıl misafirin kendimiz olduğunu anladık. Bizler bu dünyada Allah'ın misafirleri olarak, O bize vermeden rızka kavuşamayacağımızı, "Buyurunuz" demeden yiyip içemeyeceğimizi anladık.

Her nimetin Allah'ın bir lütfu ve ikramı olduğunu, ne kadar şükretsek az olduğunu anladık. Ramazan ile tazelendik, Ramazan ile ahlâklandık. Orucumuzu tutarken, dilimizi de gıybetten, kötü sözlerden tuttuk. Ramazan ile iyileştik. Ramazan ile huzura erdik.

Teşekkür ve tebrik

Bu sene Ramazan sayfamız "Kur'ân ayı Ramazan" temasıyla çıktı. Ramazan Sayfamızı her yıl olduğu gibi kıymetli okur ve yazarlarımızın katkısı ile hazırladık. Sayfamızda her gün sağ ve sol üst köşelerde Ramazan Günlüğü ve Ramazan Takvimi bölümlerinde her güne özel ayrı ayrı dörtlükler yer aldı. Cevşenü’l-Kebîr’in Türkçe mealinden ve Risale-i Nur tefsirli ayet mealinden her gün bir bölüme yer verdik.

Peygamber Efendimizin (asm) Ramazan'ı, Üstadın izinde camiler, Latif Nükteler, Ramazan fıkhı, Çocuğun Ramazan'ı, Ramazan sofrası, Bediüzzaman cevap veriyor, Umre Hatıraları gibi köşelerin dışında yurttan ve dünyadan Ramazan haberleriyle siz değerli okurlarımızın karşısında olduk. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hata ve kusurlarımız olduysa affola diyoruz.

Gelecek olan Ramazan Bayramınızı tebrik ederken, âlem-i İslâm'ın intibahı ve ittifakı ile hakikî bayramlara kavuşmamızı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyoruz.