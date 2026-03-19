"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Kur'ân ayına veda

Mehtap Yıldırım Yükselten
19 Mart 2026, Perşembe 01:51
Ramazan’a dair

Sevinç ve heyecan ile başladığımız Ramazan ayının ve Ramazan sayfamızın son gününe geldik. Kur'ân ve rahmet ayına veda etmenin hüznünü yaşıyoruz. Ramazan ayını 29 gün boyunca hanelerimizde misafir ettik, ama asıl misafirin kendimiz olduğunu anladık. Bizler bu dünyada Allah'ın misafirleri olarak, O bize vermeden rızka kavuşamayacağımızı, "Buyurunuz" demeden yiyip içemeyeceğimizi anladık. 

Her nimetin Allah'ın bir lütfu ve ikramı olduğunu, ne kadar şükretsek az olduğunu anladık. Ramazan ile tazelendik, Ramazan ile ahlâklandık. Orucumuzu tutarken, dilimizi de gıybetten, kötü sözlerden tuttuk. Ramazan ile iyileştik. Ramazan ile huzura erdik.

Teşekkür ve tebrik

Bu sene Ramazan sayfamız "Kur'ân ayı Ramazan" temasıyla çıktı. Ramazan Sayfamızı her yıl olduğu gibi kıymetli okur ve yazarlarımızın katkısı ile hazırladık. Sayfamızda her gün sağ ve sol üst köşelerde Ramazan Günlüğü ve Ramazan Takvimi bölümlerinde her güne özel ayrı ayrı dörtlükler yer aldı. Cevşenü’l-Kebîr’in Türkçe mealinden ve Risale-i Nur tefsirli ayet mealinden her gün bir bölüme yer verdik.

Peygamber Efendimizin (asm) Ramazan'ı, Üstadın izinde camiler, Latif Nükteler, Ramazan fıkhı, Çocuğun Ramazan'ı, Ramazan sofrası, Bediüzzaman cevap veriyor, Umre Hatıraları gibi köşelerin dışında yurttan ve dünyadan Ramazan haberleriyle siz değerli okurlarımızın karşısında olduk. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hata ve kusurlarımız olduysa affola diyoruz. 

Gelecek olan Ramazan Bayramınızı tebrik ederken, âlem-i İslâm'ın intibahı ve ittifakı ile hakikî bayramlara kavuşmamızı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
    Genel

    Genel

    Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'
    Genel

    Galatasaray, Liverpool’a 20 sene sonra yenilerek Avrupa'ya veda etti
    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.