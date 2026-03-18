"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Elveda Ramazan derken...

Rifat OKYAY
18 Mart 2026, Çarşamba
Bizleri Ramazan-ı Şerif’e kavuşturan ve bugüne kadar oruçlarımızı sıhhatli bir şekilde tutabilmemizi ikram, ihsan ve hediye eden Rabbimize şükürler olsun…

Ramazan, insan hayatında Müslümanların senelik tamir ve tesviye edicisi gibidir… Her türlü organımızla ve uzvumuzla Rabbimize yöneldiğimiz, itaat ve inkıyat altına girdiğimiz vakitlerdir. Adeta bir sene boyunca virane olmuş, harap olmuş, yaralanmış kalbimizin, ruhumuzun ve aklımızın imar olması; bütün eksiklerin ve noksanların tamamlanması işte bu Ramazan ayında gerçekleşmektedir…

İnananların, mü’minlerin ibadetlerinde, taatlerinde, kulluklarında; Müslümanlıklarının, ehl-i iman oluşlarının adeta kalitesi, değeri ve fazileti Ramazan ayında daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Şu mübarek ayda öyle bir rahmete gark oluyoruz ki; bütün dertlerimizin, hastalıklı ve alil hâllerimizin, ahvallerimizin dermana muhatap olduğunu görür; Rabbimize daha iyi yaklaşır ve O’na daha samimi bir şekilde yöneliriz…

Elbette ki mü’minler, insan olmanın hayattaki dikenleri olan musibetlere, belâlara ve sıkıntılara muhatap olacaklardır. Çünkü sevaplar ve inayetler mesabesindeki güllere ulaşırken dikenlerin kanatması da bize bir ikram ve ihsandır…

Ne demiş sûfîler:

“Ayağında diken yarası olmayan, bağrında gül deremez!..”

Ramazan’ın her vakti, her hâli; mücessem bir sabır, metanet, şükür ve hamd ayıdır. Cenab-ı Hakk’ın ömrümüz boyunca bizleri hususi olarak kolladığı, koruduğu ve ikram ve ihsanlarına muhatap ettiği bu ay; ne kadar kışımız ve sonbaharımız gelmişse hepsini unutturan nurlu, kıymetli ve mübarek bir aydır…

İslâmiyet herkese hitap eder; fakat Ramazan-ı Şerif’in orucu ve onun faziletleri, kıymetleri ve tesirleri yalnız ve yalnız sabırla, metanetle, kudsî hâllerle Rabbinin emrini yerine getirmeye çalışan Müslümanlara, mü’minlere, ehl-i imana; onların kalplerine, ruhlarına, akıllarına ve bütün uzuvlarına hususi bir şekilde hitap eder… Onları sarar, sarmalar ve nurlandırır…

Gönüllere düşen bu nuranî gülü, kudsî bülbülü anlatmak mümkün olmaz… Ancak Ramazan-ı Şerif’in oruçlarını sıhhatli bir şekilde tutmakla anlatılır, anlaşılır…

Rabbim oruçlarımızı kabul etsin, Ramazan-ı Şerif’imizi mübarek eylesin ve nice Ramazan-ı Şerifleri künhüne vakıf olarak idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah…

