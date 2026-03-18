Kanunî'nin vasiyeti

Kanunî Sultan Süleyman son zamanlarında, vefat etmesi halinde önceden hazırlattığı küçük bir sandığın kendisiyle birlikte kabre konmasını vasiyet eder. Padişah vefat edince vasiyeti gereği sandığı getirip kabre indirmek isterler. Ancak orada hazır bulunan Şeyhü’l-İslâm, bu işe mani olur ve bunun caiz olmayacağını söyler. Sandığı açmalarını söyler. Sandık açılarak içinde Padişahın icraatlarıyla ilgili kendisinin verdiği fetvalar ortaya çıkınca ağlamaya başlayan Şeyhü’l-İslâm, “Süleyman! Sen kendini bizimle kurtarmaya çalışıyorsun. Biz kendimizi nasıl kurtaracağız” diye kendi kendine söylenir.