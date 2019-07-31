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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kargı Yaylası

31 Temmuz 2019, Çarşamba
Yaz aylarında yaylalarda nefes alırız.

Bu manada ülkemizin her bölgesin de muhtelif yaylalar vardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ülkemizin her bölgesini şereflendirmiş, ikamet etmiştir. Avrupa’da, Rusya’da, Suriye’de bulunmuştur.

İşte Ilgaz Dağları. Güneyde Toroslar. Üstad, Kastamonu’da bulunduğu 1940’lı yıllarda buraları bir tenezzüh beldeleri ile tarif etmiş. Kastamonu ve çevresini ilim ve irfanı ile aydınlatmış. Bu ışık, Kargı ve Osmancık’a kader ulaşmış. 

İşte, Kargı ilçemiz, Nur fidanlarının yetiştiği bir ilçemizdir.  

Risaleler Ankara’da 1950’li yıllarda basılırken, Üstad daimî hizmette bulunacak bir Nur Talebesini Kargı’dan ister.

İstişare neticesinde, Orman Şefi Sadık Büyükkaragöz istifa ederek daimî hizmete girer. İşte Kargı ilçemiz böyle bir şerefe mazhar olmuştur. Bu silsilenin arkası kesilmemiş, günümüze kadar nice fedakârlar hizmetlerine devam etmektedirler.

Merhum Savcı Abdullah Battal, Hâkim Vehbi Sabuncuoğlu, Şakir Birol, Şerafettin Dingil, Hasan ve Abdurrahman Çiçek ve aziz kardeşim Şaban Döğen ve daha niceleri...

 Otuz yılı aşkın Kargı Yaylası’nda eskimeyen ve yeni Nur Talebeleri ile beraber oluyoruz.

Çevre il ve ilçelerden teşrif eden Nur müştakları ile burada buluşuyoruz. Her yıl bir iki yazarımızı burada misafir ediyoruz. Kilometrelerce uzaklardan bu manevî ziyafete iştirak ediyorlar. Hatta ülke sınırları dışında, kıt’alar ötesinden gelenler var. Her yılın Ağustos ayının ilk Pazarı Kargı Yaylası’ndayız.

Tarih, hiç değişmiyor. Bir noktada “akt-ı uhuvvet” yapıyoruz. En yakınlarımızın bile, beraber bulunduğumuz zamanlarda, Dünya ve siyasî şeylerin konuşulduğu böyle zamanda böyle Nurlu bir beraberlik her şeyin fevkindedir.

Bu yıl inşallah, yılların hizmet ve dâvâ adamı Ali Vapurlu ile ilahiyatçı yazar Mehmet Ali Kaya misafirimiz olacak. Buradaki birlikteliğimiz, yine hizmetlerimizle ilgili olacak. Bu manada ülkemizin her bölgesinde buna benzer beraberlikler yaşanıyor.

Kargı’da bu hizmete vesile olan, Şaban kardeşimin kayın biraderi kahraman ruhlu Seracettin kardeşime ve emeği geçen kardeşlerimize binler teşekkür ediyoruz. 

Vaktinizi ayırmaya çalışınız. Dâvetimiz yalnız erkek kardeşlerimizedir. Küçük Nurcuları da bekleriz.

 Dâvetlisiniz.

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