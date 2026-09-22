Adalet isteyelim, krizler engellensin!

Farklı bir versiyonuyla “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar” hadisesiyle karşı karşıyayız.

Büyük bir borsa manipülasyonu yaşandı ve açıklanan bilgiler doğru ise 800 milyar civarında bir para havaya uçtu ya da yere döküldü. Her ne kadar adalete devreye girmiş olsa da “Dökülen bal kabını doldurmaz” misali “yere dökülen” 800 milyar lira civarındaki paranın ne kadarının geri kazanılacağı, toplanabileceği belli değil.

Ayrıca, “Araba devrildikten sonra akıl öğreten çok olur” misali “Ben demiştim, kriz çıkacağı belliydi” şeklinde açıklamalar yapan uzmanlar da var. Hakikaten, aylar ya da haftalar önce yapılan bazı açıklamalarda borsada bir krizin patlama ihtimali olduğunu söyleyenler olmuş. Fakat borsa konusu hassas bir mesele olduğu için daha çok dolaylı anlatımlar yapılmış. Fakat işin içinde olanlar bu neticenin yaşanacağından emin olduklarını beyan ediyorlar.

Ekonomist ve siyasetçi Kerim Rota, haklı olarak ekonomi yönetimine şöyle sormuş: “Kasım 2025’te ‘manipülasyon var, izin vermeyeceğiz’ dediniz. Önlemlerin alınması için neden on ay beklediniz? Konuyu siz mi ciddiye almadınız, yoksa bazı siyasî bariyerleri mi aşamadınız? (@kerimrota, 17 Eylül 2026)

Başka pek çok konuda olduğu gibi acaba bu hadisede de “asıl sorumlu olanlar” unutulup, dolaylı sorumlu olanlara mı hesap sorulacak? Haklı olarak şu da soruluyor: Usulsüzlük yapılmasıyla ilgili talimatları kim verdi? Menfaati kim sağladı? Bu mekanizmayı kim kurdu, kim korudu, kim görmezden geldi?”

Bu ve benzeri haklı soruların sorulması ve cevaplarının aranması ancak iyi işleyen bir adalet sisteminde mümkün olur. Bu sebeple Türkiye’de yaşayan herkes, hepimiz “tam adaletle işleyen adil bir yargı sistemi”ni talep etmeliyiz. Bunu talep etmeyip, günü kurtaracak şekilde sadece ön planda olan “yanlış yapanlar” üzerinde durulursa ne tam adalet tecelli eder ne de “esas tuzağı kuranlar”a hesap sorulmuş olur.

“Ortada bir borsa krizi var, adalet talebiyle ne alakası var” diye düşünenler de olabilir. Bu kanaat, ilk bakışta haklı diye düşünülse bile, esas meselenin “hak, hukuk ve adalet” olduğu gerçeğini değiştirmez. Tam ve adil işleyen bir adalet sistemi olsa borsada ya da başka yerde bu kadar kolay “para batırma”lar olabilir miydi? Yanlış yapanlar kendilerine tez zamanda hesap sorulacağını, batırdıkları paranın kendilerinden “adil bir şekilde” tahsil edileceğini bilse 800 milyar lira civarında para uçar mıydı?

Tam, hızlı ve adil işleyen bir “yargı sistemi” talep edelim ki ne ekonomi ne de siyasî krizler canımızı yakmasın...