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1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Cemaatî görüş ve tercihler

Rifat OKYAY
01 Ocak 2023, Pazar
Sosyal hayatımız şu günlerde tam manasıyla siyaset kokuyor. Çok yakın bir zamanda seçim olabilir.

Evvelemirde kendi nefsimiz söz konusu olmak şartı ile zamanı geldiğinde din-i İslam’ın faydasına, mümin ve muvahhid hizmet ehlinin faydasına, milletin ve memleketin faydasına bu seçimlere dikkatli bir şekilde katılmak beşerî bir vazifedir.

Memleketin haline ve Müslümanların pürmelâline bakacak olursak kimsenin “Bana ne” diyecek bir durumu yoktur ve söz konusu olamaz da. Demek ki bu siyasî konular bugünlerde ciddiyetle, hususi bir gayretle ve dikkatle Risale-i Nur Külliyatında yer alan lâhika mektuplarının okunmasını iktiza etmektedir. Bu elzemdir.

Özellikle içtimaî konuların ve siyasî konuların yer aldığı lâhika mektuplarını okumak, mütâlaa etmek ve hizmet erleri ile paylaşmak gerekmektedir.

Evet “Beyanat ve Tenvirler” risalesi var. Bu risalenin içerisinde yer alan lâhika mektuplarının ifade ettiği maksat etrafında benzer lâhika mektuplarının da okunması ve incelenmesi, paylaşılması da faydadan hâlî değildir.

Bediüzzaman’ın seçimler yaklaştığında ve seçim anında demokratik fikirlerin ve donanımlı siyasî partilerin neden ve nasıl desteklenmesi konusunu ele aldığını ve bunu lâhika mektuplarında bütün Nur Talebeleri ile paylaştığını çok iyi bilmemiz lazım.

Demokrat hür bir iradenin; muhakkak bir surette seçimle hem de adaletli, hukukî ve dosdoğru bir seçimle iktidara gelmesi tercihini alenen beyan eden bir Bediüzzaman’ın bu demokrat fikirlerini benimseyen ve yaşamayı, yapmayı vaat eden parti elbette ki Risale-i Nur Talebelerinin tercihi olmalıdır.

Demokrat olan; adaleti, hukuku, eşit şartlarda yaşanan hürriyetçi bir hayatı savunan ve hiçbir konuda dine saldırmayan ve gerektiğinde millet istediğinde de dine hizmet edebilen; dinin savunduğu hak ve hürriyetleri hayata taşıyabilen parti desteklenmelidir ve tercih edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, her konuda olduğu gibi siyasî ihtiyaç konusunda da ferdî görüşler ve girişimler değil cemaatî görüşler ve tercihler muhakkak bir şekilde tercih edilmelidir.

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