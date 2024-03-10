"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

21. Bursa Tüyap Kitap Fuarı’ndan notlar

Rifat OKYAY
10 Mart 2024, Pazar
Kitapların dünyası… Ve insanların dünyası… İkisinin de esasında bir farkı yok!. Ha yaşamışsın… Ha da yazılmışsın… Ama ikisininde beklentisi, ikisinin de ortak bir yanı, ikisinin de yapılacak bir işi var: okumak ve okumak.

Her zaman kendisi okumaya muhtaç olan ve hayatı adım adım yaşama, tecrübe okumaları ile öğrenen insan doğumundan ölümüne illaki bir okumanın öğrenmenin içerisindedir.

Okumanın ilk adımı ise kitaplarla çalışmakla başlar. Kitap hem kendisini hem de okuyanını zaman içerisinde adım adım okutur.

Kitabın pazarı ve adresleri ise; eviniz, kütüphaneniz, şehir kütüphaneler, arşivler ve kitap fuarlarıdır.

Fuarlar senede bir iki defa olurken diğer kitap adresleri ve kaynakları ise aşağı yukarı her zaman bizimle beraberdir.

Türkiye genelinde ve dünyada Müslümanların bir özelliği geçmiş zamanlara göre önemli bir şekilde öne çıkmıştır, az kitap okumak, ihtiyaç olunca okumak ya da hiç kitap okumamak. Avrupa ve Amerika, Avustralya’da ise bu bilakis çok kitap okumak olarak kendisini gösterir.

Türkiye’den; 55 senedir ikamet ettiğim Bursa’dan; kitaplarla alakalı haber verecek olursak; Yeni Asya yayınlar ve Yeni Asya Neşriyat olarak 1976 Bursa Kültür Park” YENİ ASYA KİTAP PAVYONU“ adı altında şimdi bile benzerini yapamadığımız, üç tarafı cam vitrin özel alüminyum çerçeve ve raflardan oluşan kitap reyonumuzu ifade edebiliriz. Daha sonrası ise Bursa’da açılan kitap fuarlarının tamamına yakın olarak katılmışızdır.

Bursa’da kitaba ve kitapla alakalı her türlü faaliyete karşı daima özel bir ilgi, alaka olmuştur. Diğer şehirlere göre bu ilgi, alaka gözle görülecek derecede fark edilir.

Bursa kitap fuarındaki teveccühten Yeni Asya Neşriyatta daima haklı olarak payını almıştır. Bursa Yeni Asya; kitap fuarlarda her zaman bir iki yazarını imza ve söyleşi günleriyle okuyucularla buluşturmuştur.

Kitabı hayal etmek, kitabı düşünmek ve kitabı yazmak bir hayli zor serencam olduğu gibi kitabı okuyucuyla buluşturabilmekte hayli meşakkatlidir. Kitaplarla alakalı bu serüvenler büyük bir ağırlıkla maddi imkanlara da bakmaktadır. Neyse ki Bursa’nın kitapsever can dostları daima bu konuda Yeni Asya Neşriyat kitap reyonlarına ve fuar katılımlarına sahip çıkmaktadırlar. Allah onlardan ebediyen razı olsun.

Okuma alışkanlığının iyice azaldığı ve kitaba olan alakanın düşük seviyelerde seyrettiği şu günlerde biz de insanları, özellikle de gençleri kitap okumaya, kitaplarla alakadar olmaya, ulaşmaya davet ediyoruz ve çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki okuyanlar bir şekilde ışığı ve bahtiyarlığı yakalayabilecekleri gibi okumayanlar da karanlığın ve ümitsizliklerin, hayırsızlıkların esiri olurlar ve karanlıklar içersinde kalırlar.

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya, Filistin Devleti'nin tanınmasını isteyecek

    İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere de saldırmaya devam ediyor

    Siyonist projenin sonunun başlangıcı

    Güzel ahlâk ayı başlıyor

    İlk teravih, ilk sahur bu akşam

    Hahamdan katliam çağrısı

    Batı Afrika'nın en büyük camisi de Ramazan'a hazır

    Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması 60 günü bulabilir

    Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 köyü derhal geri istiyor

    Yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail ateş açtı

    İsrail'i protesto eden çalışanını işten çıkardı

    Filistinli baba, çocuklarını kaktüsle doyurmaya çalışıyor

    Gazze'deki soykırımda 30 bin 960 Filistinli katledildi

    Yardım kutuları da ölüme sebep oldu

    Hazinede nakit açığı ikiye, faiz giderleri üçe katlandı

    Gıdalar çöpe gitmesin

    Yerleşimler savaş suçu

    Erdoğan: Bu son seçimim

    Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrahim Simav’dan Enver Tezer’e
    Ahmet BATTAL

    Demokles’in kırık kılıcının ucu
    Mehmet KARA

    Talihsiz istismar
    Genel

    İlk teravih, ilk sahur bu akşam
    Osman ZENGİN

    İsmi gibi Nurlu, “Enver Tezer” ağabeyim…
    Risale-i Nur'dan

    Şeair içinde en parlağı ve muhteşemi Ramazan-ı Şerif
    Hasan ŞEN

    Bediüzzaman’ın talebesi Ali İhsan Tola
    Mehmet Soydan

    Günlük okumalar...
    Adnan NACİR

    Bakteri ve siyanür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.