21. Bursa Tüyap Kitap Fuarı’ndan notlar

Kitapların dünyası… Ve insanların dünyası… İkisinin de esasında bir farkı yok!. Ha yaşamışsın… Ha da yazılmışsın… Ama ikisininde beklentisi, ikisinin de ortak bir yanı, ikisinin de yapılacak bir işi var: okumak ve okumak.

Her zaman kendisi okumaya muhtaç olan ve hayatı adım adım yaşama, tecrübe okumaları ile öğrenen insan doğumundan ölümüne illaki bir okumanın öğrenmenin içerisindedir.

Okumanın ilk adımı ise kitaplarla çalışmakla başlar. Kitap hem kendisini hem de okuyanını zaman içerisinde adım adım okutur.

Kitabın pazarı ve adresleri ise; eviniz, kütüphaneniz, şehir kütüphaneler, arşivler ve kitap fuarlarıdır.

Fuarlar senede bir iki defa olurken diğer kitap adresleri ve kaynakları ise aşağı yukarı her zaman bizimle beraberdir.

Türkiye genelinde ve dünyada Müslümanların bir özelliği geçmiş zamanlara göre önemli bir şekilde öne çıkmıştır, az kitap okumak, ihtiyaç olunca okumak ya da hiç kitap okumamak. Avrupa ve Amerika, Avustralya’da ise bu bilakis çok kitap okumak olarak kendisini gösterir.

Türkiye’den; 55 senedir ikamet ettiğim Bursa’dan; kitaplarla alakalı haber verecek olursak; Yeni Asya yayınlar ve Yeni Asya Neşriyat olarak 1976 Bursa Kültür Park” YENİ ASYA KİTAP PAVYONU“ adı altında şimdi bile benzerini yapamadığımız, üç tarafı cam vitrin özel alüminyum çerçeve ve raflardan oluşan kitap reyonumuzu ifade edebiliriz. Daha sonrası ise Bursa’da açılan kitap fuarlarının tamamına yakın olarak katılmışızdır.

Bursa’da kitaba ve kitapla alakalı her türlü faaliyete karşı daima özel bir ilgi, alaka olmuştur. Diğer şehirlere göre bu ilgi, alaka gözle görülecek derecede fark edilir.

Bursa kitap fuarındaki teveccühten Yeni Asya Neşriyatta daima haklı olarak payını almıştır. Bursa Yeni Asya; kitap fuarlarda her zaman bir iki yazarını imza ve söyleşi günleriyle okuyucularla buluşturmuştur.

Kitabı hayal etmek, kitabı düşünmek ve kitabı yazmak bir hayli zor serencam olduğu gibi kitabı okuyucuyla buluşturabilmekte hayli meşakkatlidir. Kitaplarla alakalı bu serüvenler büyük bir ağırlıkla maddi imkanlara da bakmaktadır. Neyse ki Bursa’nın kitapsever can dostları daima bu konuda Yeni Asya Neşriyat kitap reyonlarına ve fuar katılımlarına sahip çıkmaktadırlar. Allah onlardan ebediyen razı olsun.

Okuma alışkanlığının iyice azaldığı ve kitaba olan alakanın düşük seviyelerde seyrettiği şu günlerde biz de insanları, özellikle de gençleri kitap okumaya, kitaplarla alakadar olmaya, ulaşmaya davet ediyoruz ve çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki okuyanlar bir şekilde ışığı ve bahtiyarlığı yakalayabilecekleri gibi okumayanlar da karanlığın ve ümitsizliklerin, hayırsızlıkların esiri olurlar ve karanlıklar içersinde kalırlar.