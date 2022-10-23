"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Şahs-ı manevi oksijeni

Rifat OKYAY
23 Ekim 2022, Pazar
Maddi işlerde; ölçülü yapmak, dengeli, muvazeneli, tutarlı faaliyetler işler yapabilmek kurallara ve hesaba kitaba bağlıdır.

Hem yapanın, hem yaptıranın mesuliyeti vardır. Neticede ise menfaatler, mesuliyetler, günahlar, sevaplar iştirak eden herkese dağıtılır.

Manevi işler ise daha başından itibaren düşünmemeye, paylaşılmamaya bakar. Bölüşelim, paylaşalım, mesuliyet alalım, sorumlu olalım dendiği halde yine de işler “Enenin, kendini beğenmişliğin” daireleri içerisinde ve etrafında döner durur. Bir de bakmışsın sabitlenivermiş.

Haydi maddi işler neyse de manevi işlerin en küçüğünde bile haddini bilmek, hukukunu bilmek ve manevi olarakta uhuvvet içinde bir tesanüdü/dayanışmayı bilmek lazım.

İlk terk edilecek “tek bilen ve tek olalım.” kavramı ve anlayışı olmalıdır.

Benden başkası yapamaz, ancak ve ancak ben yaparım ise, nefsin aldatmacasından başka bir şey değildir.

Her şeyden evvel ince, zayıf ve çeşit çeşit renklerde olan ipliklerin bir araya gelerek birbirlerine sıkıca sarılarak ortaya koydukları halat kavramı; manevi işler ve yapılanmalar noktasından önemi, emniyeti, zaruriyeti çok iyi anlayabilen ve yapabilecek her manevi işte de bir sağlam format olarak; vazgeçilemez bir düstur ve prensip, kural olarak tanınmalı, bilinmeli ve kullanılabilmelidir.

Ebedi âleme bakan ve baki işler olarak ebedi meyve verecek olan manevi işlerin tekelciliği, tek adamcılığı ve müstebidane tek tarzda uygulama ve tatbikatları olmaz, olamaz!

Manevi işlerin birinci şartı, bilinen ve inanılan hizmet tarzlarının bir teslimiyet içerisinde yapılabilmesi, yazılabilmesidir. Ama bu teslimiyet evvelen ve bizatihi Cenab-ı Hakk’a ait olmalıdır. Sonra O’nun istediği ve arzu ettiği, işaret ettiği şekil ve şekillerde olmalıdır.

Bizim bildiğimiz ve inandığımız, itikadımızı ve kararlılığımızı bozmadığımız, içinde yer almaya çalıştığımız hizmet tarzı, usulü ise yalnız ve yalnız şahs-ı manevi eliyle yapılabilecek olanlardır.

Vahid ve ehad olan Allah’tan niyazımız odur ki; bizleri şahs-ı manevinin kuvvet ve tesiratının havasından, oksijeninden hiçbir zaman mahrum etmesin.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmran Han 'siyasetten men' kararını mahkemeye taşıdı

    'Rusya, Herson'da iki köyü daha terk etti'

    Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti

    Son dakikalarda gelen galibiyetle Fenerbahçe'de büyük sevinç

    Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle geçti

    Ekonomik kriz derinleşiyor

    Çiftçiye mazot desteği oyunu

    Gelir maliyeti karşılamıyor

    Sosyal medya platformları Türkiye’den ayrılacak mı?

    Amasra'da yeni bir ihmal iddiası

    Şehit Cemil Yavaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu

    Valilikten vatandaşa gece yarısı Erdoğan mesajı

    Kötü siyaseti dışlayalım

    'ABD, Kıbrıs'ta Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor'

    Durdurulan takside yakalandı

    Maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

    "Dost" Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi

    Kars dondu

    Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında BM'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hidayete dönüşten, dinden uzaklaşmaya
    Genel

    Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti
    Ahmet BATTAL

    Bu baba başka baba
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İsim ve resimlere takılırsak, nasıl çıkarız karanlıktan aydınlıklara?
    Misbah ERATİLLA

    Tandır ekmeğindeki bereket
    Mehmet KARA

    Maliyeti “söyleyemez”miş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir
    Orhan Ali YILMAZ

    Sonbahar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.