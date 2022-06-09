"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Açık saçıklık evliliği azaltıyor

Risale-i Nur'dan
09 Haziran 2022, Perşembe
DÖRDÜNCÜ HİKMET

Malûmdur ki, kesret-i nesil, herkesçe matlubdur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki, kesret-i tenasüle taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: [Arabî ibare] Yani, “İzdivaç ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim.”

Halbuki tesettürün ref’i, izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asrî bir genç dahi refika-i hayatını namuslu ister. Kendi gibi asrî, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekâr kalır, belki de fuhşa sülûk eder.

Kadın öyle değil; o derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının -aile hayatında müdîr-i dahilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan- en esaslı hasleti sadâkattir, emniyettir. Açık saçıklık ise, bu sadâkati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadâkate zarar olduğu için ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadâkat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz, başka kadınları da nikâh edebilir.

Memleketimiz Avrupa’ya kıyas edilmez. Çünkü orada, düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem memâlik-i bâride olan Avrupa’daki tabiatlar, o memleket gibi bârid ve câmiddirler. Bu Asya, yani âlem-i İslâm kıt’ası, ona nisbeten memâlik-i harredir. Malûmdur ki, muhitin, insanın ahlâkı üzerinde tesiri vardır. O bârid memlekette, soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık belki çok sû-i istimalâta ve israfata medar olmaz. Fakat seriü’t-teessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehyîc edecek açık saçıklık, elbette çok sû-i istimalâta ve israfata ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit, her ayda on beş gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye mecbur olduğundan, nefsine mağlûp ise fuhşiyata da meyleder.

Şehirliler, köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevîlerde, derd-i maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle, hem şehirlilere nisbeten nazar-ı dikkati az celb eden, masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları, hevesat-ı nefsaniyeyi tehyice medar olmadığı gibi, serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, şehirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyle ise onlara kıyas edilmez.

Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a, s. 317-18

LÛ­GAT­ÇE:

asrî: modern, son çağda yaşayan.

inhisar: kendine ait kılma, sınırlama.

izdivaç: evlilik.

kesret-i tenasül: neslin çoğalması.

memâlik-i bâride: soğuk iklimli memleketler.

memâlik-i harre: sıcak memleketler.

ref’: ortadan kaldırma.

refika-i hayat: hayat arkadaşı, eş.

sehavet: el açıklığı, cömertlik.

sülûk etmek: gitmek, yola koyulmak.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz

    Meteoroloji: Yağışlar yurt genelinde devam edecek

    DSÖ gizemli hepatite ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    Güdümlü yargı adalet dağıtamaz

    UAEA'dan İran'a karşı karar

    Ankara'ya yeni sağanak uyarısı

    Demokrasi ve hukukta kasıtlı bir geriye gidiş var

    5.5 milyon genç eğitim kredisini ödeyemiyor

    10 tehlikeli mutfak hatası

    3600 ek gösterge: Eşitsizlik devam edecek

    Çipras'tan Türkiye'ye dostluk ve diyalog mesajı

    Seçim güvenliği için kamera kaydı yapılsın

    Asgari ücret arttırılmalı

    Fiyat şokuna acil tedbir çağrısı

    Türkiye böyle mi uçacak?

    Maltepe açıklarında çıkarıldı

    Kuraklıkla ortaya çıktı

    Salda’ya yanlış fidan diktiler

    İran'dan 'nükleer faaliyet' açıklaması: Kurallara riayet ediyoruz

    Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu vatan hepimizin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Koalisyon yok ama Başbakan var!
    Genel

    Güdümlü yargı adalet dağıtamaz
    Genel

    Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz
    Süleyman KÖSMENE

    Yetmiş senenin hesabı
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye askeri operasyonun amacı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sağ-Sol bitti-bitiyor; bitmeli ve gitmeli
    Mikail YAPRAK

    Tamir edeyim derken...
    Faruk ÇAKIR

    Şükür ki Risale-i Nur var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.