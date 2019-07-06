"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hak, hileye muhtaç değildir

Risale-i Nur'dan
06 Temmuz 2019, Cumartesi
Evet, hak, hileye muhtaç değil; hakkı söylemekte hile ve iğfal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı iğfal etmez, hilâf-ı hakikat söylemez...

Sekizinci Reşha

Arkadaş!

Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir âdeti, bir şeyi tiryakisinden ref’ etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hâkim, büyük bir azimle, küçük bir kavimde îtiyad edilen bir hasleti kaldırmakta büyük müşkülâta rast gelir. Halbuki bu zat-ı nurânî, pek çok âdetleri, pek çok asabî, inatçı kavimlerden, cüz’î bir kuvvetle, kısa bir zamanda kaldırarak, yerlerini yüksek, nezih ahlâk ve âdetlerle doldurmuştur.

Evet, Hazret-i Ömer İbnü’l-Hattab’ın (radıyallahü teâlâ anh) İslâmiyetten evvel ve sonraki halleri bu meseleye güzel bir misaldir. Bunun gibi, icraat-ı esasiyesinden binlerce harikalar vardır. O zatın, o zamandaki icraatına harika diyoruz. Acaba bu zamanın yüzlerce feylesofları, o zamanda, o vahşetâbâd cezireye gidip, pek uzun zamanlarda o vahşîleri ıslâh için çalışsalar, o zat-ı mürşidin bir senede muvaffak olduğu kadar, onlar elli senede muvaffak olabilirler mi? Hâşâ!

Dokuzuncu Reşha

Arkadaş!

Aklı başında olan bir adam münâzaralı dâvâlarda yalan söyleyemez. Çünkü bilâhare yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ve keza, bir insan yalan söylediği takdirde, pervasız, lâubalî bir tarzda söyleyemez. Ve keza, serbest, heyecanlı söylenmesine girişemez; velev âdi bir mesele, küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Acaba büyük bir vazifeyle vazifedar, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir cemaat içinde, pek şedid hasımların karşısında iddia ettiği bir dâvâda yalan ve hilâf-ı hakikat söyleyebilir mi?

İşte, o zat-ı nurânî, okuduğu o hutbe-i ezeliyeyi öyle bir tarzla okuyor; ne tereddüdü var, ne hicabı, ne korkusu var, ne teessürü... Hem samimî bir safa-i kalple, hâlis bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere, akıllarını tezyif, nefislerini tahkir edip izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir dâvâda, böyle bir makamda, böyle bir şahıstan zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkân var mıdır? Hâşâ! “O ancak kendisine vahyolunanı söyler.” [Necm Sûresi: 4.]

Evet, hak, hileye muhtaç değil; hakkı söylemekte hile ve iğfal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı iğfal etmez, hilâf-ı hakikat söylemez, hayal ile hakikati temyiz eder; aralarında iltibas olamaz.

Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar, s. 38

Lûgatçe:

cezire: Ada.

hilâf-ı hakikat: Gerçeğe ve hakikate zıt, aykırı.

icraat-ı esasiye: Asla, esasa, temel inanç ve davranışlara ait faaliyetler, çalışmalar.

iğfal: Yanıltma, gaflete düşürerek kandırma, aldatma.

iltibas: Karıştırma, birbirine benzetme.

îtiyad etmek: Âdet edinme, alışkanlık haline getirme, alışkanlık.

pervasız: Çekinmeden, sakınmadan.

ref’ etmek: Ortadan kaldırmak, gidermek.

şedid: Şiddetli.

temyiz: İnceleyip seçme, ayırt etme.

tezyif: Aşağılama, küçültme.

vahşetâbâd: Çok ıssız, korku ve ürkeklik veren yer.

zat-ı mürşid: İrşad eden, doğru yolu gösteren zât.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare, doğru İslâm’ı yaşamak

    Uygur Türklerinden Hollanda'da 'Çin' protestosu

    Çin, Uygur çocuklarını ailelerinden ayırıyor

    Ali Babacan soruşturması kapandı

    Meclis’te tasarruf yok mu?

    Tek adamlık batağa sapladı

    Şüpheyle suçlama olmaz

    Amazonlardaki tahribat endişe verici boyutlara ulaştı

    Almanya'da cami saldırısı

    İsrail askerleri 30 Filistinliyi yaraladı

    Hazine nakit dengesi haziranda açık verdi

    Venezuela'dan BM'ye 'rapor' tepkisi

    Tunus, kamu kurumlarında peçe takılmasını yasakladı

    Kremlin Sözcüsü: S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor

    Yargıtay Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin müebbet hapis kararını bozdu

    Haziranda tüketici fiyatları arttı: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1971 lira oldu

    Erbaş: Cinsiyetsizliğe davet eden çabalar bütün bir neslin felaketini hazırlar

    Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle ilgisi olabilir

    'Müslüman ülkeler Kur'an’a uyarsa Batılılar gibi gelişebilir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Su tersine akmaz
    Genel

    Çare, doğru İslâm’ı yaşamak
    Cevher İLHAN

    “Genelge”yle millet irâdesinin gasbı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ece İrem Toros

    Televizyon izlemezsek ne kaybederiz?
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı reddeden başkan
    Ahmet BATTAL

    Valinin velisi olmak
    Mehmet KARA

    CHS birinci yılını doldurdu, tartışma başladı
    M. Ali KAYA

    Ulusal egemenliğin sonu
    Abdullah ŞAHİN

    Çoban ve sürü hikâyesinden adalet hakikatine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.