"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Büyük Millet Meclisine hitabe (1923)

Risale-i Nur'dan
23 Nisan 2024, Salı
1339 [M. 1923] Tarihinde Meclis-i Mebusana hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir.

“Şüphesiz namaz, mü’minlerin üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. (Nisâ Suresi: 103)”

Ey Mücahidîn-i İslâm, Ey Ehl-i Hall ü Akd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum.

Evvelâ: Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye bir şükran ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yoksa, nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur’ân’ı, Allah’ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur’ân’ın en sarih ve en kat’î emri olan salât gibi feraizi imtisal etmeniz lâzımdır; tâ onun feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin.

Sâniyen: Âlem-i İslâm’ı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lâkin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, şeair-i İslâmiyeyi iltizamla olur. Zira Müslümanlar İslâmiyet hesabına sizi severler.

Sâlisen: Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur’ân’ın evâmir-i kat’iyesine imtisal etmekle, öteki âlemde de o nurânî güruha refik olmaya çalışmak, sizin gibi himmetlilerin şe’nidir. Yoksa, burada kumandan iken, orada bir neferden istimdad-ı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünya-i deniye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki, sizin gibi insanları işbâ’ etsin, tatmin etsin ve maksud-u bizzat olsun.

Râbian: Bu millet-i İslâm’ın cemaatleri, çendan bir cemaat namazsız kalsa, fâsık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş. “Acaba namaz kılıyor mu?” derler. Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler, kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehemdir.

Bir zaman, Beytüşşebap aşairinde isyan vardı. Ben gittim, sordum:

“Sebep nedir?”

Dediler ki:

“Kaymakamımız namaz kılmıyordu, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz?”

Bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler.

Devamı için bknz:

Mesnevî-i Nuriye, Hubab, s. 112

LÛ­GAT­ÇE:

çendan: gerçi.

dünya-i deniye: (fani cihetiyle) adi, alçak dünya.

ehl-i hall ü akd: meseleleri ve işleri halledip sonuca bağlayanlar; idareciler.

evâmir-i kat’iye: kesin emirler.

feraiz: farzlar.

imtisal: emre tamamen uyma, gerekeni yapma.

iltizam: gerekli görme, lüzumlu görme, tarafgirlik ve bağlılık.

istimdad-ı nur: nur isteme.

işbâ’ etmek: doyurmak.

Meclis-i Mebusan: Büyük Millet Meclisi; milletvekillerinin oluşturduğu topluluk.

mücahidîn-i İslâm: İslâm mücahitleri, İslâmiyet için cihad edenler.

refik: arkadaş, yoldaş.

salât: namaz.

sâniyen: ikinci olarak.

şeair-i İslâmiye: İslâma ait işaretler, İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

şe’n: iş, durum, özellik.

tevali: uzayıp gitme, devam etme.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNICEF: Filistin’de çocuk ölümleri durmalı

    Paris’te İslam karşıtlığına protesto

    Konut satışları durdu

    Otomotiv sektörü zorda

    Furkan Apartmanı raporu: Kolon kesilmiş

    Çorlu tren kazasında karar duruşması 25 Nisan’da

    En düşük kurbanlık fiyatı 110 bin liradan başlıyor

    İsrail yine masumları katletti

    Sosyal medyadaki pozlar kıyas sebebi

    ABD Kongresinden Biden yönetimine tepki: İsrail’e açık çek vermek vicdansızlık

    ‘Yönetimde ısrarcı değiliz’

    Askeri harcamalar rekor kırdı

    Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Böyle giderse erken seçim yakın

    Kuzey Kore yine balistik füze fırlattı

    İngiltere'deki sağlık çalışanları: Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda

    “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”

    Netanyahu İsrail’i yıkımın eşiğine getirdi

    ABD’nin yaptığı utanç verici - Verdiği tüm sözleri bozdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Milletin kalbi Meclis devredışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Otomotiv sektörü zorda
    Genel

    En düşük kurbanlık fiyatı 110 bin liradan başlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-2
    Genel

    Sosyal medyadaki pozlar kıyas sebebi
    İbrahim Günaydın

    Târık Sûresinin sebeb-i nüzûlü
    Ali FERŞADOĞLU

    İlâhiyatçılara göre din eğitimi de SOS veriyor!
    Genel

    Konut satışları durdu
    Risale-i Nur'dan

    Büyük Millet Meclisine hitabe (1923)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.