"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Dinde lâkaytlıkla müsbet bir iş görülmez

Risale-i Nur'dan
24 Nisan 2024, Çarşamba
(Dünden devam)

“Büyük Millet Meclisine Hitabe (1923)”

Hâmisen: Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi Garbda gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz; yoksa, sa’yiniz ya hebaen gider veya muvakkat, sathî kalır.

Sâdisen: Hasmımız ve İslâmiyet düşmanı olan Frenkler, dindeki lâkaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki hasmınız kadar İslâm’a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslâmiye ve selâmet-i millet namına, bu ihmali a’male tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki, İttihadçılar o kadar harika azm ü sebat ve fedakârlıklarıyla, hatta İslâm’ın şu intibahına da bir sebep oldukları halde, bir derece dinde lâubalîlik tavrını gösterdikleri için, dâhildeki milletten nefret ve tezyif gördüler. Hariçteki İslâmlar, dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler.

Sâbian: Âlem-i küfür, bütün vesaitiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle âlem-i İslâm’a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde, âlem-i İslâm’a dinen galebe edemedi. Ve dâhilî bütün fırak-ı dâlle-i İslâmiye de birer kemmiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkûm kaldığı ve İslâmiyet metanetini ve salâbetini Sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda, lâubaliyâne, Avrupa medeniyet-i habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid’atkârâne, sinesinde yer tutamaz. Demek âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvârî bir iş görmek, İslâmiyetin desatirine inkıyad ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise de çabuk ölüp sönmüş.

Sâminen: Zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyet-i sefihânesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyet-i Kur’ân’ın zuhura yakın geldiği bir anda, lâkaydâne ve ihmalkârâne müsbet bir iş görülmez. Menfîce, tahripkârâne iş ise; bu kadar rahnelere maruz kalan İslâm, zaten muhtaç değildir.

Tâsian: Sizin bu İstiklâl Harbindeki muzafferiyetinizi ve âlî hizmetinizi takdir eden ve sizi can ü dilden seven, cumhur-u mü’minîndir ve bilhassa tabaka-i avamdır ki sağlam Müslümanlardır; sizi ciddî sever ve sizi tutar ve size minnettardır ve fedakârlığınızı takdir ederler. Ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evâmir-i Kur’âniyeyi imtisal ile onlara ittisal ve istinad etmeniz, maslahat-ı İslâm namına zarurîdir. Yoksa İslâmiyetten tecerrüd eden bedbaht, milliyetsiz, Avrupa meftunu Frenk mukallidleri, avam-ı Müslimîne tercih etmek, maslahat-ı İslâm’a münafi olduğundan, âlem-i İslâm nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdad edecek.

Tamamı için bknz:

Mesnevî-i Nuriye, Hubab, s. 112-115

LÛ­GAT­ÇE:

ağleb: çoğu, çoğunlukla.

desatir: düsturlar, kaideler.

enbiya: peygamberler.

evâmir-i Kur’âniye: Kur’ân’ın emirleri.

fırak-ı dâlle-i İslâmiye: İslâmiyetten sapan fırkalar, gruplar.

hamisen: beşincisi.

hebaen: boşu boşuna.

hükema: filozoflar.

inkıyad: boyun eğme, bağlanma, teslim olma.

intibah: uyanış.

kemmiye-i kalile-i muzırra: zararlı azınlık grup.

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalete ekmek gibi muhtacız

    Cezaevlerinde 552 bebek var

    Erdoğan önce kendisiyle hesaplaşmalı

    ABD üniversitelerinde Gazze eylemleri

    Bu ihale düzeniyle kamuda tasarruf olmaz

    Katliamı durdurun

    Hasan Kılıç Hocaefendi dualarla uğurlandı

    Enflasyon tahminleri niye tutmuyor?

    AB üyeliğinde ısrarcı olmalıyız

    İkinci Avrupa'ya sert Gazze eleştirileri: İlk günden itibaren zalimin bayrağını dalgalandırdınız!

    IBAN ile ödemeye ilişkin uyarılar!

    Gazze'de 200 günde 34 bin 183 kişi dünyanın gözleri önünde katledildi

    Borç stoku 7.5 trilyon TL

    Hamursuz Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Zelenskiy, Biden ile ilk savunma paketini görüştü

    Dünyada gıda israfı 2 milyar insana yetecek kadar

    Girit'te ormanlık alanda yangın

    UNICEF: Filistin’de çocuk ölümleri durmalı

    Paris’te İslam karşıtlığına protesto

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan önce kendisiyle hesaplaşmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir notları
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-3
    Genel

    Katliamı durdurun
    Risale-i Nur'dan

    Dinde lâkaytlıkla müsbet bir iş görülmez
    Faruk ÇAKIR

    Tabelalarla uğraşmayı bırakın!
    Genel

    ABD üniversitelerinde Gazze eylemleri
    Cevher İLHAN

    İsrail destekçilerine de tavırsız
    Genel

    Cezaevlerinde 552 bebek var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.