ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Risale-i Nur'dan
SEKİZİNCİ KELİME:

“Ve hüve hayyun lâyemut”tur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur:

Meselâ, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşçikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler ve zeval ve vefatlarıyla bir daimî güneşin mevcudiyetine ve bekasına delâlet ederler. Aynen öyle de, her vakit değişen kâinat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hâdisatı ve fânî mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde mahlûkat, mütemadiyen sür’atle akıp gidiyorlar, zâhirî sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal âlemler mahsulâtı alındığından, elbette, kabarcıklar ve güneşçikler zevalleriyle daimî bir güneşi gösterdikleri gibi, o hadsiz mahlûkat ve mahsulâtın vefatları ve zâhirî sebepleriyle beraber kemal-i intizamla terhisleri, gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zâhir bir kat’iyette bir Hayy-ı Lâyemut’un, bir Şems-i Sermedî’nin, bir Hallâk-ı Bâkî’nin ve bir Kumandan-ı Akdes’in vücub-u vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti, kâinatın mevcudiyetinden bin derece zâhir ve kat’îdir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler.

İşte, kâinatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen, ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız.

Şualar, s. 635-636

LUGATÇE:

delâlet etmek: delil olmak, göstermek.

Hallâk-ı Bâkî: varlığı sonsuz ve yaratma gücü sınırsız olan, devamlı olarak yaratan, Allah.

Hayy-ı Lâyemut: ölümsüz, daimî hayat sahibi olan Allah.

hüccet: delil.

Kumandan-ı Akdes: en mukaddes kumandan; Allah.

mütemadiyen: sürekli olarak, devamlı.

Şems-i Sermedî: devamlı olan güneş. (Bu tabir devamlı olarak her şeyi nurlandıran ve aydınlatan Allah hakkında mecazen kullanılır.)

vahdet: bir ve tek olma.

vücub-u vücud: varlığı gerekli olmak, varlığı zarurî ve vâcib olmak.

zerrat: zerreler, atomlar.

zeval: sona erme, yok olma.

