"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor

Risale-i Nur'dan
26 Haziran 2021, Cumartesi

YEDİNCİ İŞARET

Sual: Mutezile imamları, şerrin icadını şer telâkki ettikleri için küfür ve dalâletin hilkatini Allah’a vermiyorlar. Güya onunla Allah’ı takdis ediyorlar! “Beşer kendi ef’alinin hâlıkıdır” diye dalâlete gidiyorlar. Hem derler: “Bir günah-ı kebîreyi işleyen bir mü’minin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakka itikad ve Cehennemi tasdik etmek, öyle günahı işlemekle kabil-i tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz’î bir hapis korkusuyla kendini hilâf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam, ebedî bir azab-ı Cehennemi ve Hâlık’ın gazabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse, elbette imansızlığa delâlet eder.”

Elcevap: Birinci şıkkın cevabı şudur ki: 

Kader Risalesinde izah edildiği gibi, halk-ı şer, şer değil; belki kesb-i şer, şerdir. Çünkü halk ve icad umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için o şerrin icadı, neticeler itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer. Meselâ ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar, sû-i ihtiyârıyla ateşi kendilerine şer yapmakla, “Ateşin icadı şerdir” diyemezler. Öyle de, şeytanların icadı, terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber, sû-i ihtiyârıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlûp olmakla, “Şeytanın hilkati şerdir” diyemez. Belki o, kendi kesbiyle kendine şer yaptı.

Evet, kesb ise, mübaşeret-i cüz’iye olduğu için hususî bir netice-i şerriyenin mazharı olur; o kesb-i şer, şer olur. Fakat icad umum neticelere baktığı için icad-ı şer, şer değil, belki hayırdır. İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için “Halk-ı şer, şerdir ve çirkinin icadı çirkindir” diye, Cenab-ı Hakk’ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalâlete düşmüşler, ” Ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî” [Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak.] olan bir rükn-ü imaniyeyi tevil etmişler.

İkinci şık ki, “Günah-ı kebîreyi işleyen nasıl mü’min kalabilir?” diye suallerine cevap ise: 

Evvelâ, sâbık işaretlerde onların hatası kat’î bir surette anlaşılmıştır ki tekrara hacet kalmamıştır. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve hâzır bir dirhem lezzeti, müeccel, gâib bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hâzır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir.

Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hâzırayı ileride gayet büyük bir mükâfata tercih eder. Ve az bir hâzır sıkıntıdan, ileride büyük bir azab-ı müecceleden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar. Şu halde, kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelir.

Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 159

LÛ­GAT­ÇE:

azab-ı müeccele: Ertelenmiş, sonraya bırakılmış azap.

ef’al: Fiiler.

günah-ı kebîre: Büyük günah.

hâlık: Yaratıcı.

halk-ı şer: Şerrin, kötülüğün, yaratılması, var edilmesi.

hilkat: Yaratılış.

kebâir: Büyük günahlar.

kesb-i şer: Şerri, kötülüğü işleme.

mübaşeret-i cüz’iye: Az ve sınırlı bir temas.

şer: kötülük.

vehim: Bir şeyi olmadığı halde var zannetme.

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muhalif olana reklam yok

    Halk haberi sosyal medyadan takip ediyor

    Pandemide vatandaşa 15 milyar liralık ceza

    Türkiye 2. sırada

    YKS maratonu başlıyor

    Lübnan'da ekmek üretimi durma noktasına geldi

    İsrail'den şimdi de 'sapsız domates' zulmü

    İklim değişikliğinin ağır bilançosunu paylaşıldı

    Bingöl 5,2 ile sallandı

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Almanya'daki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

    Hamas'tan Honduras'a ''uluslararası hukuka uy'' çağrısı

    Paris'teki göçmenler çok zor durumda...

    Nijerya'da kolera salgınında ölümler devam ediyor

    Afganistan'da şiddet olayları tırmanırken, barış süreci belirsizliğini koruyor

    'Yasin Börü' davasında karar

    Kılıçdaroğlu: Geçmişte başörtüsünde yanlış yaptık

    'İdlib'de milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalabilir''

    Prof. Dr. Aydın'dan Delta varyantı değerlendirmesi

    Myanmar'da darbe sonrası ölen sivil sayısı 880'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mümine Hanım
    Sebahattin YAŞAR

    Bu sese kulak verin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gazetecinin adalete katkısı
    Genel

    Muhalif olana reklam yok
    Cevher İLHAN

    Peki, Biden hangi dayatmalarda bulundu?
    Faruk ÇAKIR

    Adalet, kalıcı gündem
    Osman ZENGİN

    Mümine Güneş
    Risale-i Nur'dan

    Kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor
    Mehmet ÇETİN

    Birinci Söz’de cüz-î iradeyi aramak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.