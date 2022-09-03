"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Risale-i Nur’dan her taife istifade ediyor

Risale-i Nur'dan
03 Eylül 2022, Cumartesi
Beşinci İşaret

Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde, en büyük âlimden tut, tâ en âmî adama kadar ve ehl-i kalp büyük bir velîden tut, tâ en muannid dinsiz bir feylesofa kadar olan tabakat-ı nâs ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi, doğrudan doğruya bir eser-i inayet-i Rabbaniye ve bir keramet-i Kur’âniye olduğu gibi, çok tetkikat ve taharriyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler, fevkalâde bir sür’atle, hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi bir eser-i inayet ve bir ikram-ı Rabbânîdir.

Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki On Dokuzuncu Mektub’un beş parçası, birkaç gün zarfında, her gün iki üç saatte ve mecmuu on iki saatte, hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması, hatta en mühim bir parça ve o parçada lâfz-ı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelimesinde zâhir bir hatem-i nübüvveti gösteren Dördüncü Cüz üç dört saatte, dağda, yağmur altında ezber yazılmış. Ve Otuzuncu Söz gibi mühim ve dakik bir risale, altı saat içinde bir bağda yazılmış. Ve Yirmi Sekizinci Söz, Süleyman’ın bahçesinde bir, nihayet iki saat içinde yazılması gibi, ekser risaleler böyle olması; ve eskiden beri sıkıntılı ve munkabız olduğum zaman en zâhir hakikatleri dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilâve edilse daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber en mühim Sözler ve risaleler, en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda, en sür’atli bir tarzda yazılması, doğrudan doğruya bir inayet-i İlâhiye ve bir ikram-ı Rabbânî ve bir keramet-i Kur’âniye olmazsa nedir?

Hem hangi kitap olursa olsun böyle hakaik-ı İlâhiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise alâküllihal bir kısım mesâili, bir kısım insanlara zarar verir. Ve zarar verdikleri için her mesele herkese

neşredilmemiş; halbuki şu risaleler ise şimdiye kadar hiç kimsede –çoklardan sorduğum halde– sû-i tesir ve aksü’l-amel ve tahdiş-i ezhan gibi bir zarar vermedikleri, doğrudan doğruya bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i Rabbaniye olduğu bizce muhakkaktır.

Mektubat, s. 442

LÛ­GAT­ÇE:

âmî: cahil, okur yazar olmayan.

dakik: ince, anlaşılması, fark edilmesi büyük dikkat isteyen.

eser-i inayet-i Rabbaniye: Allah’ın yardımlarının eseri, neticesi.

hatem-i nübüvvet: peygamberlik mührü.

intişar: yayılma, dağılma.

muannid: inatçı, direnen.

müstensih: bir yazının kopyasını çıkaran, yazarak çoğaltan.

tabakat-ı nâs: insan sınıfları, insan tabakaları.

tahdiş-i ezhan: zihinleri kurcalamak, yaralamak.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    Trabzonspor'u rahatlatan üç puan

    Bahçeli’nin hedefi sosyal medya

    Arınç: Hukukî süreç başlatılmalı

    Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 8 katı aştı

    Vatandaşın evine kara kış geldi

    Sanayici: Zamlar geri alınsın

    Enerjide zam lideri olduk

    Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel sahte kimlikle yakalandı

    Belçikalılar daha ucuz akaryakıt için Fransa'ya gidiyor

    Rusya: Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdik

    Şehit Astsubay Okan Meteöz dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Erdoğan, danışmanı Taranoğlu’nu görevden aldı

    Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşecek

    ABD - Mississippi'de 'temiz su' krizi: 'Duş alırken ağzınızı kapatın'

    AB, akıllı telefon üreticilerine önemli kuralları şart koşacak

    415 bin öğrenci yurt başvurusu yaptı

    Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

    Almanya gece ışıklandırmalarını kapattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masaya “saha”dan mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar - 2
    Cevher İLHAN

    Hangisi “ekonomide olumlu gelişme?”
    Fazilet Kırmızı

    Sırları çözen bir keşşaf
    Mehmet ÇETİN

    112/186’yı bundan sonra aramasam mı?
    Zehranur Yıldız

    Bir yaz döneminin ardından
    Muhammet ÖRTLEK

    Gorbachev’un vefatının hatırlattıkları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’dan her taife istifade ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin hukuk imajı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.