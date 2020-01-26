"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

“Yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır”

Risale-i Nur'dan
26 Ocak 2020, Pazar 00:03

KÜRE-İ ARZ, EMİR TAHTINDA DEPRENİYOR

On Dördüncü Sözün Zeyli

“• Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. • Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır. • Ve insan ‘Ne oluyor buna?’ der. • O gün yeryüzü, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. • Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir... (ilâ âhir)” [Zilzal Suresi: 1-5.]

Şu sure kat’iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor.

Manevî ve ehemmiyetli bir cânibden, şimdiki zelzele münasebetiyle altı yedi cüz’î suâle karşı, yine manevî ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de, izin verilmedi. Yalnız icmalen, kısacık yazılacak.

ZELZELENİN DEVAMINDAN GELEN KORKU AZABI NEDENDİR?

Birinci suâl: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm, manevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve me’yusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatini selbederek, dehşetli bir azap vermesi nedendir?

Yine manevî cevap: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde, kemâl-i neş’e ve sürur ile, sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyet’in her köşesinde câzibedarâne işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi.

NEDEN BÎÇARE MÜSLÜMANLARIN BAŞINA GELİYOR?

İkinci suâl: Niçin gâvurların memleketlerinde bu semavî tokat başlarına gelmiyor, bu bîçare Müslümanlara iniyor?

Elcevap: Büyük hatalar ve cinayetler, tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler, tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi; mühim bir hikmete binaen ehl-i küfrün cinayetlerinin kısm-ı a’zamı, mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek, ehl-i imanın hataları, kısmen bu dünyada cezası verilir.(HÂŞİYE)

HÂŞİYE: Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedî ve kàbil-i nesih olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor.

Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 198

LÛ­GAT­ÇE:

cânibden: taraftan.

cinayet: ağır cezayı gerektiren suç.

cüz’î: küçük.

ehl-i küfür: Allah’ı inkâr edenler, Allah’ın varlığına inanmayanlar.

gayretullah: Cenab-ı Hakkın izzet ve azameti.

ihtar: hatırlatma; ikaz.

kàbil-i nesih: hükmünün ortadan kalkması mümkün.

kemâl-i neş’e ve sürur: tam bir neşe ve sevinç.

kısm-ı a’zam: büyük kısım.

küre-i arz: dünya; yer kabuğu.

mahkeme-i kübra-i haşir: kulların kıyametten sonra diriltilip, Allah’a hesap verecekleri mahkeme.

mensuh: nesholmuş, hükmü kalkmış.

me’yusiyet: ümitsizlik, üzüntü.

selbetmek: ortadan kaldırmak.

tacil: çabuklaştırma, öne alma.

tahtında: altında.

tehir: erteleme.

zelzele: deprem, yer sarsıntısı.

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye seferber

    Daha büyüğüne hazır olalım

    24 saat sonra kurtarıldı

    Elazığ’dan sonra Kanal için de uyardı

    AFAD'dan deprem bölgesine ilişkin yeni açıklamalar

    Fenerbahçe'den kritik 3 puan

    Müslümanlara ayrımcılık yapan havayolu şirketi cezalandırıldı

    'Geçen yıl yapılan kamu binaları bile hasarlı'

    Enkaz altındayken görevlilerle konuşan kadın kurtarıldı

    Malatya Valiliği'nden deprem açıklaması

    Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    Abdullah Gül'den deprem açıklaması

    Adıyaman Cezaevindeki tutuklular başka cezaevlerine naklediliyor

    İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Süleyman Soylu depremle ilgili açıklamalarda bulundu

    Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Korona virüsü Avrupa'ya sıçradı

    Deprem sonrası 274 artçı sarsıntı oldu

    Deprem sonrasında iletişim kurabilmek için indirmeniz gereken uygulamalar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan bugüne
    Risale-i Nur'dan

    “Yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bu dâvâ için yargılanmak şereftir
    Genel

    Daha büyüğüne hazır olalım
    Mehmet KARA

    Erken seçim olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Suçu ve suçluyu övme suçu
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazırlıksız yakalanmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Halil KARTAL

    “Enzelna” tabiriyle Risale-i Nur’a işaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.