"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Manevî virüsler...

Said YÜKSEKDAĞ
04 Eylül 2025, Perşembe
Virüs denince aklımıza insanları yataklara düşüren ve ölüme kadar götürebilen maddî hastalıklara sebep olan virüsler geliyor. Hâlbuki bu maddî virüslerden daha tehlikeli ve ebedî hayatımızı tehlikeye atan manevî virüsler var.

Bu virüslerin tesiri azim, âkıbeti ise elîmdir. Çünkü bu manevî virüsler kalbî ve ruhî hastalıklara neden olup kalpleri ifsad ediyor ve akılları teshir ederek basiretsiz bir hâle getiriyor. Evet, bu zehir o kadar güçlü ki yıllardır iman ve Kur’ân davasında olanlar, hatta Risale-i Nur’u okuyanlar dahi bu virüslere yakalanabiliyor.

Bu manevî virüslerin tesirinde olup da tamamen şifa bulan ve özüne dönen kimseye henüz rast gelmedim. Her şeye rağmen yine de ümitsiz olmamalı ve onların bu dehşetli hastalıktan kurtulmaları için dua etmeliyiz. Hâlbuki hakikî manada Risale-i Nur’a talebe olan, oradaki imanî ve içtimaî hakikatleri eğip bükmeden tasdik edip kabul eden, hayatının gayesini Risale-i Nur’un neşir ve ilânatı bilen, Risale-i Nur’un hukukunu müdafaa edip savunan, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine sâdık olan biri bu manevî virüslere yakalanmaz. Bilhassa Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine aykırı olan cereyanların virüslerine asla ve kat’a yakalanmaz. Olur da yakalanmışsa sebebini mutlaka kendinde aramalıdır. “Ben nasıl bir yanlış yaptım da bu dehşetli virüse yakalandım?” diye kusuru nefsinde görmeli,  Risale-i Nur’a ve Üstadına olan sadakatini sorgulamalıdır.

Çünkü bu zamanın dehşetli manevî virüslerine ancak Nur Talebeleri mukavemet edebilir. Bu bana ait bir iddia değil! Bakınız Bediüzzaman Hazretleri ne diyor: “Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kurân-ı Mu’cizü’l-Beyanın tiryak misal ilâçlarının nâşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sâdık, fedakâr şakirdleri mukavemet ederler. Öyle ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadâkatle, tam metanet ve ciddî ihlâs ve tam itimad ile ona yapışmak lâzım ki o acib hastalığın tesirinden kurtulsun.” ifadeler gayet açık ve net değil mi? 

Öyleyse nasıl oluyor da bir Nur Talebesi bu virüslere yakalanabiliyor? Bu sorunun cevabını vermek zor.  Peki, ne yapmalıyız? Öncelikle samimî bir şekilde nefsimizi hesaba çekmeliyiz ve kendimize şu soruyu sormalıyız: “Ben gerçekten Nur Talebesi miyim yoksa Nurlara muhalif olmayıp, sadece okuyup istifade ettiğim bir dost muyum?” Çünkü Risale-i Nur’a talebe olmak öyle kolay değil. Dost olabiliriz fakat Nur’un sâdık bir şakirdi olmak bambaşka bir mevzu. 

Evet, Nur Talebeliğinin en önemli hassası şudur: “Sözler’i kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.”1 Hem “Risale-i Nur, kendi sâdık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil, fiyat olarak o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadâkat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister.”2

Evet, “Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sâdık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasî olan iştirak-ı a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sâdık tesanüd sırrıyla her bir hâlis ve hakikî şakird, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil ile mukabele eder. […] necâta müstehak olur inşâallah.”3

Rabbim bizlere Risale-i Nur’a hakikî ve sâdık bir talebe olmayı nasip etsin. Âmin.

Dipnotlar: 

1- Mektubat, s. 400.

2- Kastamonu Lâhikası, s. 127.

3- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 199.

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı
    Genel

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.