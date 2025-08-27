Her eve değil, herkese bir Külliyat!

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Said YÜKSEKDAĞ
27 Ağustos 2025, Çarşamba
Risale-i Nurun neşrini büyük bir gaye edinmiş, hedefi bu imanî hakikatleri herkese ulaştırmak olan Yeni Asya Neşriyat, bu zorlu ekonomik şartlarda âdeta bir fedaî gibi meydana çıkarak herkesin rahat bir şekilde alabileceği iki farklı versiyon Külliyatı süper bir kampanya ile bizlere sunuyor.

Bu kampanya özellikle gençlerin ve öğrencilerin ilgisini çekecektir.

Kâğıttan mürekkebine, cildinden varak yaldızına kadar her şeyin döviz kuruna bağlı olduğu, kâğıt fiyatlarının âdeta altın gibi sürekli arttığı bir zamanda böyle bir kampanya yapmak her yiğidin harcı değildir. Bizlere de bu kampanyadan yararlanmak ve ilânâtını yapmak düşer değil mi? 

Evet, herkesin çok seveceği, yediden yetmişe herkese hitap eden, her bütçeye uygun Nur Külliyatları satışa sunulmaya ve muhtaç gönüllere gönderilmeye başlandı. Peki, bu iki farklı versiyon Külliyat nasıl özelliklere sahip? Gelin her birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim. 

Esnek Bez Cilt Külliyat: Yepyeni bir tanzimle basılan bu Külliyat orta boy olarak bildiğimiz 14x20 cm ebatlarındadır. Kitap cildi, klasik sert kapak olmayıp esnek bez cilttir. Esnek bez cilt, kitapların elde tutuşunu kolaylaştırmakla birlikte sayfaların dağılmasına ve yıpranmasına dayanaklı hâle getirerek bu Külliyatın uzun ömürlü olmasını sağlıyor ki bu çok büyük bir avantaj.

Bu Külliyatın toplam sayfa sayısı 7550’dir. Türkçe metinlerin yazı fontu olarak gayet okunaklı ve gözleri yormayan ‘Souvenir’ kullanılmış. Ayet, hadis ve diğer Arapça-Farça ibareler gayet okunaklı ‘Shaikh Hamdullah Basic’ hattı kullanılmış. Kâğıt kalitesi ise ivory (ayvori) kâğıdın hafif ve özel olarak tasarlanan cinsi tercih edilmiş. Sayfaların kenarlarında lügatçe, alt kısmında ise o sayfada geçen âyet-hadislerin mealleri ve Arapça-Farsça ibarelerin tercümeleri yer alıyor.  Her Risale başında o risalenin telif tarihi de not olarak yazılmış. Kitapların sonunda ise genel indeks yer almakta.

Renkli ve lüks baskı ile basılan bu harika Külliyatın kampanyalı fiyatı ise sadece 2800 TL. Evet, yanlış duymadınız sadece 2800 liraya 14 ciltlik bu Külliyata sahip olabilirsiniz. İsterseniz internetten vade farksız 3 taksitle alabilirsiniz. Ayrıca bu Külliyatı alan herkese orta boy esnek bez cilt Eski Said Dönemi Eserleri de hediye. Ne güzel bir hediye!

Online sipariş için tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-9642

Esnek Termo Deri Cilt Külliyat: Bu Külliyat teknik bilgi olarak esnek bez cilt ile aynı. Orta boy ve 14 ciltten oluşan bu Külliyat yaldızsız sıcak baskı, esnek termo deri cilt olarak satışa sunuldu. Sert kapak değil de esnek termo deri cilt olması ayrı bir hava katmış. Özel tasarımı ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu Külliyatın kampanyalı fiyatı ise sadece 4400 TL. İnternet üzerinden vade farksız 3 taksitle alma imkânı da var. Kampanya sadece bununla sınırlı değil. Bu Külliyatı alan herkese orta boy esnek termo deri cilt Eski Said Dönemi Eserleri de hediye. 

Online sipariş için tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-9116

Evet, gerçekten de harika bir kampanya olmuş değil mi? Gelin hep birlikte bu kaçırılmayacak fırsattan yararlanalım. Başkalarının da yararlanmasına vesile olalım. “Her eve bir Külliyat” değil “Herkese bir Külliyat” diye bir hedefimiz olsun. Vesselâm…

