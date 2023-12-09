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9 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kitap fuarı meyveleri

Sebahattin YAŞAR
09 Aralık 2023, Cumartesi
Kitap fuarları, okur-yazar buluşması, imza merasimleri ve yazar söyleşileriyle şehrin okuyan insanlarının buluştuğu bir kültür şenliğidir.

Yeni Asya; ciddi fuar masraflarına, kitaplardaki pahalılığa rağmen; Kur’an tefsiri Risale-i Nur eserlerinin, gazete ve dergilerin, kitapların tanıtımı ve satışı amaçlı, şartlarını zorlayarak, fuarlarda yer almaya gayret ediyor.

Belediyeler ve kamu kuruluşları müzik ve eğlence için nasıl ciddi bütçeler harcıyor, halk için programlar düzenliyorsa; yayınevlerinin fuarlarda yer almalarına ve kitap almayı kolaylaştıran kampanyalara destek verebilir ve böylece toplumun aydınlanmasına katkı sunmuş olur. Gerçi toplumun aydınlanması; sorgulayan, araştıran ve bilinçli bir toplum olması birilerinin işine gelmez. Onlara göre sorgulamayan bir toplumu idare etmek daha güzeldir.

Neyse ki okumayı, okutmayı; kitaba, dergiye yatırım yapmayı, insanların aydınlanmasına hizmet etmeyi kendine hayat amacı edinen kişi ve topluluklar da var. Yeni Asya topluluğu da bunlardan birisi. Bu çerçevede biz de bu aylarda pek çok kitap fuarına katıldık. Eski ve yeni pek çok okuyucularımızla sohbet ettik.

Şimdilerde ise en son Şanlıurfa Kitap Fuarı'nda ailesiyle birlikte tanıştığımız liseli Hamza ve Efe kardeşlerimizle, pazar günleri bir araya geldiğimiz gençlerimizle ders arkadaşı olduk. Ortamı çok sevdiler.

Her fuarın pek çok güzel meyveleri oluyor. Ama en güzeli de bizi yeni sohbet arkadaşlarına, futbolda takım arkadaşlarına, Risale-i Nur sohbetlerinde zeki muhataplara vesile olması.

Kitap fuarlarında Yeni Asya Neşriyat; Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nurlar, Yeni Asya gazetesi, Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş ve Köprü dergileri ile farklı alanlarda, Risale-i Nurların şerhi anlamındaki kitaplarını tanıtıyor, satıyor ve varlığı ile ortama ayrı bir renk katıyor. Fuarlarda pek çok insan bizzat Yeni Asya standına gelerek, ‘Sizlerle iftihar ediyoruz, iyi ki varsınız.’ diyor. Binler şükür.

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