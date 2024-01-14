Kimlerle/neler görüşüyoruz?

Allah’ın rızasını kazanmak temelli görüşme, önce Allah ile görüşmedir.

Allah’ın yanında olduğu bütün görüşmekler, saatleri yüzlere, binlere katlanan birer kazanca dönüşür.

Görüşmelerin önemli bir dinamiği, kiminle görüştüğümüz ve ne görüştüğümüzdür.

Böyle görüşmeler, ‘her biri yüz adam kadar ehemmiyetli olan mücahit kardeşlerle görüşmek’ anlamıyla, görüşülene ve görüşene büyük güç, şevk ve moral katar. Dünyamıza çok yönlü yenilikler katar.

Bu görüşmelerde neler oluyor? Öncelikle kardeşlerle bir araya gelince bir ‘akd-i uhuvvet etmek’, anlamıyla kardeşlik yeminini yenilenir. Kardeşliğin dinamikleri, uhuvveti bağları, ihlas kökleri yeniden yeşerir ve yarınlara taşınır.

Ve yine görüşmelerde, ‘kuvvet vermek ve almak’, anlamıyla, hadiseler karşısında güçlü durmak, kuvve-i maneviye kazanmak; kendini, değerlerini ayakta tutmak için güçlü olmak anlamı ortaya çıkar. Birler; onlara, yüzlere ulaşır.

Ve görüşmelerde, ‘teselli etmek ve müteselli olmak’, anlamı yaşanır. Yani teselli bu asırda hem veren hem alan için çok büyük insanî, sosyal ihtiyaçtır.

Ve hakiki bir tesanütle mukaddes hizmete sebatkarane devam etmek, bu devam sürekliliği, az da olsa devamlılığı taşıdığı için makbul bir ibadet olur.

Bitmedi, güzel seciyelerinden istifade etmek, yani kardeşlerle görüşürken onlardaki güzel ahlak, temiz huy, seçkin adetler, harekat ve tutumlar muhatabını etkiler ve istifadeye medar olur. Güzel, güzelleştirir. Bu, in’ikas sırrıdır.

Ve yine bitmedi, bu görüşmeler Medresetü’z-Zehranın şakirtliğine liyakat kazandırır. Böylece bu muhtevalı görüşmeler ilme dönüşür.

Bütün bu ve dahası faydaları düşünüp, görüşmelerin önündeki engellere sabır ve tahammülle mukabele etmek, dargınlar varsa barıştırmak ne de güzeldir.

Yoksa, bu niyet ve maksatta olmayan, ‘müfritane irtibat’lar büyük manevi kazançlardan ‘müfritane gıybet’le büyük yıkımlara dönüşür Allah muhafaza.