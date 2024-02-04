"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Dedikodu böyle bir şey

Sebahattin YAŞAR
04 Şubat 2024, Pazar
Kirli düşünce iç alemi kirletiyor. Kalmıyor, dış alemi de kirletiyor. Varlık ile iletişimi bozuyor. Kötü iç konuşmalar başlıyor her şeye karşı. Tarlanın zehirlenmesi gibi artık orada ne eksen bitmiyor.

Ne kadar sevmek istiyorsun, olmuyor. İyi düşünmek istiyorsun, olmuyor. Güzel gelişmeler için zeminin yeniden bir temizlenmeye ihtiyacı var. Kirli düşünce, çevreye tükürmek, çöp atmak gibi daha beter olumsuz bir etki yapıyor.

Düşünün adamı tanımıyorsun etmiyorsun. O da seni tanımıyor, etmiyor. Belli ki, gıyabında konuşulmuş, verip veriştirilmiş. Ortam kirlenmiş. Adam selam veremiyor. Selam veriyorsun alamıyor. Bakış bozuk. Normal değil ortamda gezen düşünceler. Bir şey soruyorsun, başka bir şeyin cevabı geliyor. Çık işin içinden çıkabilirsen. Biri, biri hakkında – o kişi duyduğunda rahatsız olacağı şeyler- konuşmuş, diğeri de dinlemiş, burada üçlü bir hukuk var. Birileri hakkında konuşan kadar, onu dinleyen ve tahkik etmeyen de vebalin içinde. Yanımızda olmayanın hukukunu korumak bize düşer. Aslında ne acı bir durum değil mi? Kişinin kendine verebileceği en büyük zarar bu. Akıl dışı, aşağılık bir şey. Gıybetin kötü bir kirletici olduğu o kadar açık ki. Beynin kimyasını bozuyor. Kalbi karartıyor. Sonra da doğru anlayamaz, göremez, duyamaz oluyor insan.

Anlatılan şu ki, kendisine bilgi aktarılan, kendisinin de tahkik etmeden anlatılanları doğru kabul ettiği kişiyle uzunca bir yolculuk yapıyor ve birlikte biraz zaman geçiriyorlar. Ve, “Seni böyle tanımıyordum. Bana çok farklı anlatıldın. Gözlemim, bana anlatılanlar gibi olmadığın şeklinde. Tavırlarım bu yüzdendi. Senden özür dilerim.”

Dedi-kodu böyle bir kirletici işte. Akı kara, karayı ak gösterir. Hayatı an be an olumsuz etkiler. Kişinin, nefsin hoşlandığı gıybeti yasaklayan ile (Yaratıcı) bir cedelleşme başlar. Sonra insan ilişkileri bozulur. Ve insanda her şeye karşı su-i zan hakim olur. Bu ise, dünyayı yaşanmaz hale getirir. Cehennemi azap başlar.

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek adam rejiminde Merkez'e Başkan dayanmıyor

    6 Şubat depreminde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

    TOKİ mağdurlarının sesini de duymadılar

    Türkiye’yi suç ülkesi yaptılar

    İsrail’e bir suç duyurusu daha

    'Gazze’de suç ortağı olmak istemiyoruz'

    Keyfîlik yol olursa sonu gelmez

    Japonya: Divanın kararı bağlayıcıdır

    Kanser vakaları iki kat artacak

    1759 binanın 975’i ruhsatsızmış

    Bizim Aile, Şubat sayısında “Ailede huzur var” diyor

    Hükûmet israfı frenleyemedi

    Hatay’da tetkikler ve ameliyatlar yapılamıyor

    600 yıllık tarihi camiyi izinsiz yıktılar

    İsrail'in Gazze soykırımı devam ediyor: Gazze'de 27 bin 131 kişi katledildi

    Arjantin'de tansiyon yükseldi

    Şili'deki orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı: 10 kişi öldü

    Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili gözaltılar devam ediyor

    Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Farklı bir tarihçe: Bediüzzaman Albümü
    M. Fahri UTKAN

    Zalimlere destek olanlara karşı
    Genel

    Tek adam rejiminde Merkez'e Başkan dayanmıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Dedikodu böyle bir şey
    Faruk ÇAKIR

    Ev de yok, komşu da!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan ŞEN

    Faiz, faiz, faiz...
    Risale-i Nur'dan

    Esma-i Hüsnâ’nın a’zam tecellîsi: Mi’rac-ı Ahmedî (asm)
    Mehmet KARA

    Risale-i Nur’a hürriyetin yıldönümü
    Rüstem GARZANLI

    Eğil ilçesinden günümüze mesajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.