Geleceği okuyan hizmet adımları

Yeni Asya topluluğunda gençler, gelecekleri ile ilgili düşünce üretiyor, bu düşüncelerini mahallerinde istişarelere katarak fiiliyata döküyorlar. Bu güzel bir gelişme.

Yoksa birileri gençler için bir adım atsın, onların problemlerini belirlesin, giderilmesi için uğraşsın yaklaşımı isabetli değil. Gençler meselelerini düşünsünler, çözüm üretsinler, meşveretlere sunsunlar, tartışılsın ve faaliyet adımları atılsın. Yani genç, sürecin içinde olsun ve sorumluluğunu omzunda hissetsin. Hizmetin devamlılığı için bu daha faydalıdır.

Geçenlerde İzmir Yeni Asya gençlerinin arasındaydık. Onlarla güzel zaman geçirdik. Gençlerle birebir tanışmalar, görüşmeler yaptık. İzmir’in gençleri, hizmete müteallik kendi ihtiyaçlarını düşünmüşler, geliştirerek, mali destek bulmuşlar, mahallin istişareleriyle, işi faaliyet boyutuna taşımışlar. Gençleri de gençlerin tekliflerini meşveret edip, uygulamaya koyan heyetleri de tebrik ediyorum.

İzmir’e ulaşır ulaşmaz, Yeni Asya kanalının, ‘Bir konu Bir konuk’ programına katıldık. Bilgi, ilgi, tecrübe ve samimiyet dolu soruları ile Hüseyin Can beyi, profesyonel yaklaşımı, orijinal bakış açısı ile ortamdaki renk, ışık, ses düzenini sağlayan ve ortama Risale-i Nurdan derin katkılar sunan Abdulbasir kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Bu birliktelik geleceğe dair güzel hizmetler yapacak inşallah.

Açılışına katıldığımız ‘İzmir Yeni Asya Gençlik Kafe’si ise, adeta nur gençlerinin meşru daire düşünceleri içinde ürettikleri ve gelişmeye açık gözüken ciddi bir gençlik adımıdır.

Risale-i Nur sohbetlerinden sonra gençlerin veya gençlerle ağabeylerin bir araya gelerek bir güzel kahve içmeleri, bazen yapılan dersteki bazı detayları, bazen günlük hayatın içinde yaşananları, gelişmeleri vb. konuştukları isabetli, ince düşünce ürünü bir adım olmuş.

Gençle şöyle dışarıya çıkıp bir kahve içelim denilen ve çoğu zaman da daha nezih bir ortam olmadığı için bazı nahoş görüntülere, konuşmalara, müziğe maruz kalarak oturulan kafelere zaman zaman ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir meşru ortam ise, hem rahatsız edici unsurlardan uzak durmak hem de bir gençle bir mesele konuşmak veya sadece bir araya gelmek amaçlı buluşmalar, gençlerin kendilerini muhafaza etmeye de ayrıca hizmet eder.

İzmir, öğrenci hizmetleriyle, hapishanelere Risale-i Nur ulaştırma hizmetleriyle, Yeni Asya kanalı ve şimdilerde de gençlik kafe hizmetleriyle gündemde. Bunların hepsi ferasetle geleceği görmek, tedbir almak ve geleceği şekillendirecek cesaretli hizmet adımlarıdır.

“Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir.” Sözler, ifadesi, istişare ederek atılacak adımların pek çok hizmetlere vesile olacağına işaret ediyor. Meşveret edildikten sonra varılacak bütün neticeler güzeldir. Çünkü meşveret, bütün güzel gelişmelerin dinamiğidir. Bütün problemler de meşru meşvereti yapmamaktan ileri gelir.

Heyecanları bakışlarında görünen İzmir’in gençlerini, onları anlayan ve destekleyen ağabeylerini ve bütün süreçleri Risale-i Nur perspektifinde ele alan büyükleri tebrik ediyorum. Bu hizmet adımları pek çok güzel hikayelerin başlangıcı gibi görünüyor.

