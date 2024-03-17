Bir programın dip dalgaları

Risale-i Nur modül çalışmaları, belirlenen bölgelerde yoğun, heyecanlı katılımlarla gerçekleşti. Daha şimdiden yüzlerce Risale-i Nur dersleri modül olarak yapıldı. Bu faaliyetlerin altında yüzlerce Risale-i Nur sevdalılarının emekleri var ve bu gelişerek devam edecek.

Yeni Asya, Umek ve Rem eğitim birimlerimizin marifetiyle ve akademisyen hocalarımızın planlaması, bölge illerinden gelen nur sevdalılarının gün boyu yoğun emekleriyle ortaya çıkan dersler, okuma programlarında, mahal çocuk ve genç derslerinde kullanılabilecek ve sonraki zamanlarda pek çok insanın hayatına dokunacaktır. Ve daha da önemlisi, bu dersler sürekli yenilenecek, ihtiyaçlar arttıkça ve çeşitlendikçe dersler de güncellenecektir.

Risale-i Nur modül çalışmasının şimdilik son bölgesi Urfa idi. Programın sosyal ayağında, farklı bölgelerden gelen, on yıllar öncesinden tanışıyor olup, değişik nedenlerle bir türlü görüşememiş nur talebelerinin ve üniversite arkadaşlarının bu vesileyle yeniden nur medreselerinde bir araya gelmeleri bir tatlı heyecana vesile oldu. Düşünün ki, on yıllarca önce üniversitede derslerine girmiş hocasıyla, yıllar sonra yeniden bu vesileyle görüşmek, bir hatıra yenilenmesi yapmak kişiler için yeni bir heyecan dalgası oldu. Bir kısmı Risale-i Nurla bağlantısı kalmamış, bir kısmı değişik nedenlerle sohbetlerden uzak kalmış arkadaşlar bu vesileyle haberleşip, yeniden kucaklaştılar ve bağları bir kez daha güçlendirdiler. Sadece bu bile programda büyük bir amaç. Programa dört beş liseli genciyle katılan Adana’yı ve uzak şehirlerden katılan nur kahramanlarını ayrıca tebrik etmek gerekiyor.

Programın ertesi gününde programa katılanlarla birlikte şehir gezisi yapıldı. Balıklıgöl, Hz. İbrahim’in doğduğu mağara, Bediüzzaman Hazretlerinin Urfa’da vefatıyla ilk defnedildiği mezarı ve Eyüp Peygamber’in hastalık çektiği mağara, yine Balıklıgöl civarında bulunan Nekropol (kaya mezarları) alanı günü birlik gezide uğranan yerler oldu. Bu etkinlikler katılanların hayatlarına yeni hatıralar kattı. Şehir gezisinde rehberlik yapan Halis öğretmenin katkıları da güzeldi. Programın esas amaç olan modül çalışması ile birlikte sosyal yönünün dikkate alınması programı daha kapsamlı ve hatıra olarak da kalıcı hale getirdi. Dışarıdan gelen katılımcıların şehirle, şehrin çiğköfte, ciğer gibi damağa hitabeden kültürüyle de tanışmaları ayrı bir güzeldi. Program bir bütün halinde kişi dünyasında pek çok dip dalgalar meydana getirdi ve çok yönlü meyveler verdi. Kim bilir arka planda nice güzellikler de vardır.

Risale-i Nur modül programını düzenleyen illeri, uygulama için katılanları, masalarda bizzat çalışanları ve maddi ve manevi emeği geçen bütün nur talebelerini tebrik ediyorum.

Bu dayanışma içindeki birliktelik nur hizmetinin geleceği için oldukça ümit vericidir.

