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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

15. kez karşı karşıya gelecekler

01 Mayıs 2019, Çarşamba 11:38
Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Fatih Terim ile Şenol Güneş'i de resmi müsabakalarda 15. kez karşı karşıya getirecek.

Futbolculuk kariyerlerine aynı yıllarda başlayan Fatih Terim ve Şenol Güneş, kulüp takımlarında birçok kez mücadele ederken, A Milli Takım'da da birlikte forma giydi. Futbolculukları döneminde takımlarının kaptanlığını yapan Terim ve Güneş, aktif futbolculuk kariyerlerini birbirine yakın dönemde sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyerlerinde A Milli Takım'ın başında önemli başarılar elde eden Fatih Terim ve Şenol Güneş, kulüp takımlarıyla da birçok kez karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş, 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu önemli derbide, Terim ile Güneş de teknik direktörlük kariyerlerinde resmi maçlarda 15. kez birbirine rakip olacak.

Fatih Terim, MKE Ankaragücü ve Galatasaray, Şenol Güneş ise Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor ve Beşiktaş'ın başında birbiriyle tamamı Süper Lig'de olmak üzere 14 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Terim 7, Güneş ise 2 galibiyet aldı, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Terim'in takımları, Şenol Güneş'in ekiplerine 18 gol attı. Güneş'in öğrencileri ise 8 golle karşılık verdi.

İlk ve son randevu Güneş'in

Şenol Güneş, Fatih Terim'in takımlarına karşı ilk ve son maçları kazanırken, aradaki 12 mücadelede galibiyet yaşayamadı.

Fatih Terim ile Şenol Güneş, teknik direktör olarak ilk kez 1988-1989 sezonunun ilk yarısında birbirine rakip oldu. Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Fatih Terim'in yönettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Güneş-Terim ikilisinin birbirine rakip olduğu sonraki 12 resmi mücadelede Fatih Terim'in takımları 7 galibiyet, 5 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı.

Türk futbolunun iki önemli teknik direktörünün karşılaştığı son maçta ise gülen taraf Güneş'in öğrencileri oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Fatih Terim'in Galatasaray'ını Vodafone Park'ta 1-0 mağlup etti.

Tek özel maç beraberlikle sonuçlandı

Fatih Terim ile Şenol Güneş, resmi maçlar haricinde birbirine 1 kez rakip oldu.

Terimli Galatasaray ile Güneşli Trabzonspor, Avrupa'da yaşayan vatandaşların Türk futbolunun önemli takımlarını statta izleyebilmesi için düzenlenen Gurbet Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Almanya'da 14 Temmuz 1996'da oynanan müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Kupa sayısında da Terim önde

Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde kupa sayısı bakımından Terim'in üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'ın başında 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye futboldaki ilk uluslararası kupayı getiren Terim, ulusal organizasyonlarda da 13 kupa elde etti. Terim, tamamı Galatasaray'la Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da da 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şenol Güneş ise toplamda 7 kez kupa kaldırdı. Güneş, Beşiktaş'ın başında 2 kez Süper Lig şampiyonu olurken, Trabzonspor ile 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez Süper Kupa zaferi elde etti.

AA

Etiketler: süper lig, beşiktaş, galatasaray
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