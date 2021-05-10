41. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy 20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya 20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu 20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük 20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen 20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık 20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa AA

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