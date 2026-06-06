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6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Milli Takım 651. maçında Venezuela karşısında

06 Haziran 2026, Cumartesi 12:09
2026 Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında 7 Haziran'da TSİ 01.00'de Miami'de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 651'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 maç oynayıp 1'i hükmen 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 901 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 650 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 650 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 33'üncü mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 33'üncü sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 8'i özel 32 maça çıkan milliler, 19 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 59 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

AA

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