Alanyaspor, Galatasaray'ı eledi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 2-0'lık yenilginin rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupaya çeyrek finalde veda etti.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes'in soldan ortasında ceza sahası önünde son anda Aytemiz Alanyasporlu oyunculardan önce davranan Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

28. dakikada Linnes'in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Onyekuru'nun ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba'nın altıpasın önünden kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. 54. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bammou'nun ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

78. dakikada Seri'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonu tamamlamak isteyen Feghouli'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında ceza sahasında önce Feghouli sonra da Adem Büyük'ün vuruşları savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Emre Akbaba'nın altıpastaki vuruşunda meşin yuvarlağı Marafona çıkarttı. Dönen topa Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Belhanda'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Adem Büyük'ün arka direkte uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor yarı finalde

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Aytemiz Alanyaspor, sahasındaki ilk maçta elede ettiği 2-0'lık skorun avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösteren Akdeniz ekibi, finale yükselmek için Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adem Büyük gol atmaya devam ediyor

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 9'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, daha önce Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında birer kez ağları havalandırmıştı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Emre Akbaba da bu sezon forma giydiği 6. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Mariano kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Mariano Filho, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.