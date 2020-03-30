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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Albayrak ve Terim'in sağlık durumu hakkında açıklama

30 Mart 2020, Pazartesi 11:00
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Albayrak ve Terim'in sağlık durumu hakkında dün bazı medya organlarında asılsız haberlerin yayınlandığı belirtilerek, "Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır. 

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 18 Mart Çarşamba (13. gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi'den (8. Gün) bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir."

AA

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