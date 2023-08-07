"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

07 Ağustos 2023, Pazartesi 12:38
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı yarın, tek maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk maçında yarın Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını TSİ 17.00'de konuk edecek.

3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turun rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

17.00 Astana (Kazakistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

10 Ağustos Perşembe:

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya)

20.00 Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika)

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En sıcak yaz olabilir

    Galatasaray, Olimpija Ljubljana deplasmanında

    Bursa'daki feci kazada 4 kişi öldü

    Nijer'de darbeciler hava sahasını kapattı

    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

    Türkiye bu modelle devam edemez

    İstanbul depreme hazır değil

    Enflasyon yüzde 70’e dayanacak

    Danimarkalı Müslümanlardan Danimarka hükümetine çağrı

    Emzirmek anneyi de, bebeği de koruyor

    Deprem 6 ayda unutuldu

    Kovid cezaları nasıl geri alınacak?

    Bodrum’da kuraklık tehlikesi

    Sudan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki HDK güçleri savaş uçağıyla vuruldu

    Pakistan'daki tren kazasında 30 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

    Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

    'Yoksulluk da sağlık sorunu'

    İngiltere Meteoroloji Ofisi Antoni Fırtınası ile ilgili "turuncu uyarı" yaptı

    Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (1)
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt, valiler yerine, evliyalara sultan oldu
    Süleyman KÖSMENE

    Kişi sevdiği ile nasıl haşrolacaktır?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Müfritane irtibat ve hizmetlerimiz
    Genel

    Türkiye bu modelle devam edemez
    M. Said ZEKİ

    “Yarın daha güzel doğar!”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şerh, izah, tanzim” ve diğer vazifeler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    İnsanın mânevî terakkîsi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.