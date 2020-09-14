Beşiktaş, Josef de Souza'yı transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti. Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi Öte yandan, yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı. AA

Okunma Sayısı: 96

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.