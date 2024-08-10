"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Bronz madalya kazanan Taha Akgül jübile yaptı

10 Ağustos 2024, Cumartesi 17:00
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.

İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

Taha Akgül jübile yaptı

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Bak, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyuma çıkmayı başaran Taha için X hesabından "Üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanan gururumuz Taha Akgül’ü yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

Bak, 33 yaşındaki Taha'nın güreşe veda etmesine ilişkin ise "Mindere çıktığı ilk zamanlarda olduğu gibi son maçında da yanında olmak nasip oldu. Sen Türk sporunun yaşayan efsanelerindensin Taha. Bundan sonra da yolun, bahtın hep açık olsun kardeşim..." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron'a hatırlatma! ''Savaş değil soykırım''

    Gazzeli çocuklar için Gazze’de güvenli bir yer yok

    ABD, Gazze'deki sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyormuş!

    61 kişinin öldüğü uçağa 10 yolcu yetişememiş

    'Gazze Kasabı' tutuklansın

    Kuzey Kore yeniden "çöp balonu" gönderdi

    İsrail’e ticarete Filistin üzerinden devam

    Gazze’de ateşkes için taraflar buluşacak

    Çiftçiler ürününü pazarlayamıyor

    Hayvan katliamına soruşturma

    Fenerbahçe tek golle 3 puana ulaştı

    Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

    Bronz madalya kazanan Taha Akgül jübile yaptı

    Zorlu Enerji’den İsrail’e ucuz elektrik

    İsrail yine okul vurdu

    AB'den İsrailli Bakana: Alçaklığın da ötesinde

    Hayvan katliamına tepki

    Bangladeş’te Müslümanlar Hristiyanları koruyor

    Irkçılığa karşı sokağa çıktılar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim cereyanlara alet olmamak
    Ahmet BATTAL

    Eğrilen yollardaki savrulmalar ve AKP
    Genel

    İsrail’e ticarete Filistin üzerinden devam
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın çocukluğu- 4
    Adnan NACİR

    Bir yargının külünü yeniden yakan “Ateş”
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Deccal Arz-ı Endam ederken- 3
    Risale-i Nur'dan

    Asırları nurlandıran Şems-i Hidayet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Gazze Kasabı' tutuklansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.