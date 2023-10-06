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Daniele Russo ve Selçuk Şahin, Montella'nın yardımcıları olacak

06 Ekim 2023, Cuma 23:13
A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yardımcılıklarını Daniele Russo ve Selçuk Şahin yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella'nın antrenörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışan Daniele Russo'nun yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadroda yer alan Selçuk Şahin, milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

 

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde ise analiz antrenörü olarak Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner, atletik performans antrenörü olarak da Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş görev alacak. Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Futbol Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi.

Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

AA

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