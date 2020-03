EURO 2020’ye erteleme yok

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den YENİ TİP koronavirüs açıklaması: “Durumun EURO 2020 başlamadan kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu yüzden endişeli değilim. Şu an her şey kontrolümüz altında.” turnuva, 12 Haziran’da Türkiye ile İtalya arasında Roma’da oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle artan sağlık endişelerine rağmen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı. Ceferin, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, UEFA olarak koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını ancak mevcut durumun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020 için tehdit oluşturmadığını belirtti. Yaşananları paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Ceferin, “Koronavirüs üstesinden gelmemiz gereken bir konu. Ben iyimserim. Durumun EURO 2020 başlamadan kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu yüzden endişeli değilim. Şu an her şey kontrolümüz altında.” ifadelerini kullandı. Sloven futbol adamı Ceferin, ev sahibi ülke sayısının azaltılması veya maçların seyircisiz oynanması gibi ihtimallerin olup olmadığı yönündeki soruya ise “Bunları düşünmek bile istemiyorum. Her şeyin planlandığı gibi gideceğine eminim.” cevabını verdi. EURO 2020, 12 Haziran’da Türkiye ile İtalya arasında Roma’da oynanacak maçla başlayacak.

Eski futbolcuda virüs çıktı

Danimarkalı eski futbolcu Thomas Kahlenberg’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.Brondby Kulübü, Danimarka Süper Lig’de 1 Mart Pazar günü Lyngby’yi ağırladıkları maçı statta izlemeye gelen Kahlenberg’in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu. Kısa süre önce Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan döndüğü ifade edilen 36 yaşındaki Kahlenberg’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Aralarında Brondbyli futbolcu Joel Kabongo, Lyngbyli oyuncular Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva’nın da yer aldığı, Kahlenberg ile temasta bulunan 13 kişinin daha karantina için evlerine gönderildiği kaydedildi.