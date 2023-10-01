Fenerbahçe, 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Dzeko'nun ceza sahası içine etkili pasında Tadic, sol çaprazda topu bekletmeden içeri çevirdi. Szymanski altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topla altıpasın solunda buluşan Dzeko'nun şutunda, Emirhan Topçu araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada sağdan Minchev'in ortasını ceza sahası içinde sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

38. dakikada Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Szymanski'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Brezilyalı orta sahanın bekletmeden arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR'dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

45. dakikada Tadic'in ara pasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun şutunda top direk dibinden auta gitti.

47. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin soldan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

61. dakikada İsmail Yüksek'in ortasında arka direkte gelişine Dzeko'nun volesinde top üstten auta çıktı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Orta sahada aldığı topla hareketlenen İrfan Can Kahveci, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra Fred ile verkaç yaptı. Topu ceza yayına girmeden yeniden ayağına alan milli oyuncunun ara pasında Dzeko'nun ceza sahası içinde gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren King'in şutunda rakibine çarpan top altı pas üstünde Tadic'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

84. dakikada Tadic'in rakip savunmanın arkasına pasına hareketlenen Mert Müldür'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Fenerbahçe çok net 2 gol pozisyonundan yararlanamadı. Mert Hakan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tadic'in sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. Atağın devamında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Umut Nayir'in şutunda kaleci bir kez daha başarılı oldu.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe ortasını iyi takip eden King'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, tüm kulvarlarda galibiyet serisini de 14 maça çıkardı.

Bir gol VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin maçta kaydettiği 2. gol VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 38. dakikasında Edin Dzeko'nun farkı 2'ye çıkaran golünde hakem önce orta noktayı gösterdi.

Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Bright Osayi-Samuel'in elle oynadığı kararına vararak golü iptal etti.

Szymanki durmuyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 3. dakikasında Çaykur Rizespor ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 6. maçında 5. golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 8 gole ulaştı.

Ligde son olarak RAMS Başakşehir ağlarını 2 kez sarsan genç orta saha, üst üste 2 lig maçında gol sevinci yaşadı.

İrfan Can, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İrfan Can Kahveci, gollerine devam etti.

Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.

Ligde ilk golünü Antalyaspor'a karşı kaydeden İrfan Can, ardından Alanyaspor'a karşı da gol sevinci yaşamıştı. RAMS Başakşehir maçını boş geçen İrfan Can, Çaykur Rizespor karşısında da gol sevinci yaşadı ve ligde 3. golünü buldu.

Sarı-lacivertli oyuncu, bu sezon toplamda 7. kez ilk 11'de mücadeleye çıkarken, gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Dzeko'nun ligde 5. golü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 5. golünü kaydetti.

Bosna Hersekli golcü oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde ligde 4, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.

Maçın 62. dakikasında takımının 3. golünü bulan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 5, toplamda ise 7 gole ulaştı.