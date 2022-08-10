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10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fenerbahçe, Avrupa'daki 244. maçında Slovacko'ya misafir olacak

10 Ağustos 2022, Çarşamba 16:49
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor.

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Sarı-lacivertliler tur peşinde

Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

Kadro 23 futbolcudan oluştu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovacko maçı için belirlenen 23 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Joao Pedro ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, Tisserand ile Pelkas, Slovacko maçları için daha önce UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Jesus'un Fenerbahçe ile dördüncü resmi Avrupa maçı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da yeni ekibinin başında dördüncü resmi Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, takımı iki maç sonucunda Dinamo Kiev'e elenen deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise 3-0'lık galibiyet yaşadığı 3. maçından sonra, takımının başında 4. Avrupa maçına çıkacak.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Luan Peres ve Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, Jesus'un görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alacak.

Fenerbahçe'deki eksikler

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.

Avrupa kupalarında 244. maç

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

Kupa 2'de 126. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.

AA

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