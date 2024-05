Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.

78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.

"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

Puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı.

Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.

Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.

Gol kralı Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu.

Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.

Beşinci yıldıza çok yaklaştı

Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak 24. kez zafer turu attı. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.

Okan Buruk, kişisel müzesine bir kupa daha ekledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon da Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon elde ettiği şampiyonlukla üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşadı.

Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezonki başarısıyla toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltti.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3. kez bu sevinci yaşadı.

Şampiyonlukta yerli teknik adam geleneği bozulmadı

Süper Lig'de geride kalan son 17 sezonda Türk teknik direktörler şampiyonluk yarışını önde göğüsledi.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.

2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.

2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunu da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon tamamlayarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.

Sekiz futbolcu şampiyonluğu ilk kez tattı

Galatasaray kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşadı.

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini taktı.

Kasasını doldurdu

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 36 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 85 milyon 836 bin lira kazandı. "Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

"Kazandığımız ve şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyapor'un ligde kalma, takımının ise şampiyonluk mücadelesi verdiği maçta kazanmak istediklerini aktardı.

İki takıma da beraberliğin yaradığı bir mücadele olduğunu anımsatan Buruk, "İki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da 'hayırlı olsun' diyorum, ligde kaldılar. Maçın sonunda onlar da bu sevinci yaşadı. Şampiyonlukta en önemli pay oyuncularımın. Yanlış hatırlamıyorsam antrenmanlara 25 Haziran'da başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 maç oynadık. Çok büyük emek verdik." diye konuştu.

Buruk, ligi rekor bir puanla şampiyon olarak bitirdiklerinin altını çizerek, "17 maçlık galibiyet serisi... Birçok rekoru kıran oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yönetim kuruluna hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk, bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden kazandığımız ve şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bir hafta sevineceğiz. Ondan sonra yeni sezonun planlamasını yapacağız. Tekrardan ne yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz' Bunu düşüneceğiz. Hedefimiz 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu, 2024'te 24. şampiyonluk. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek." ifadelerini kullandı.

Buruk, konuşmasının soru-cevap bölümüne geçtiği sırada toplantı salonuna giren oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. Okan Buruk'u ıslatan futbolcular, bir süre şampiyonluğu kutladı.

"Gönül isterdi ki bugün taraftarımızı en az 1 puanla buradan gönderelim"

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla ligde kaldıklarını anımsatan Çamdalı, "Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az. Sonuçta onlar da olması gerektiği gibi çıkıp maçlarını oynadılar. Gönül isterdi ki bugün taraftarımızı en az 1 puanla buradan gönderelim. Çünkü hak ettiler, inanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. En önemlisi Konyaspor gibi büyük bir camia Süper Lig'de tutundu. Burada kalmak çok değerli." diye konuştu.

Çamdalı, son süreçte yaşananlardan fazlasıyla ders çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maçla alakalı diyecek çok bir şey yok. Devreyi 1-0 geride kapattık. Amacımız biraz risk alıp gol bulmaktı. Yediğimiz ikinci gol biraz bizi kırdı. İster istemez oyuncular da biraz dağıldı diye düşünüyorum. Artık öbür taraftaki sonuçları merak ettiler. Bu da oyunumuzu biraz bozdu. Sonra 0-3 olunca tabii ki tamamen koptuk. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dersler çıkaracağız. 'Daha iyi nasıl olur, nasıl yapılabilir' bunları düşünmek lazım. Umarım Konyaspor daha güzel günler görür."