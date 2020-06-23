Galatasaray'da pes etmek yok

GAZİANTEP MAÇINDA YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTEREN KULÜP BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ, “BİRTAKIM ÇEVRELER ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞIYOR. BİZ BİR MAÇTA DAĞILAMAYIZ. PES EDEN BİR CAMİA DEĞİLİZ. MÜCADELEYİ SONSUZA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ” DİYE KONUŞTU.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti. Cengiz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Alper Ulusoy'un yönetimine eleştiride bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, GS TV muhabirinin "Bu sene şampiyonluğumuzu elimizden almaya mı çalışıyorlar?" sorusunu şöyle cevapladı: "Oluşan algı bu. Maalesef. Galatasaray'ın 3. defa şampiyon olması mali açıdan kulübü düzeltecek ve arayı açacak diye algı oluşturuldu. O kadar yalan, haksız ve uyduruk iftiralar ortaya atılıyor ki insanlar kendi söylediği yalana inanmaya başlıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Rakipler bunun önünü kesmek durumunda. Onları da anlıyorum. Fakat rakibin talip olduğu bir oyuncuya başka bir takımın ki 2 yıldır yaşıyorum bunu. Yazsam hatıralarımı bazıları sokağa çıkamaz"

Mustafa Cengiz, hakemlerin VAR'a başvurmaya çekindiğini savundu. Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta VAR sistemine başvurulmasının ardından kararların değiştirildiğinin hatırlatılması üzerine Cengiz, şunları kaydetti: "Hakemler, VAR'a gitmeye çekiniyor. Ama ben bunu sadece 1 maç olarak değil süreç olarak görüyorum. Birtakım çevreler önümüzü kesmeye çalışıyor. Teknik heyetim ve futbolcularım çok değerli. Bunu bir şekilde telafi ederiz. Pes etmeyecek halde devam ettiririz. Galatasaray kültüründe pes etmek yok. Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Bu kadar olay ve maç bedava yapılmıyor. Milyonu aşkın borcumuz var. Çoğu gecikmiş. Bunu kucağımızda bulduk. Sistem yok edilmiş. Kimse UEFA'yı, CAS'ı ve Florya'yı görmüyor. Biz bir maçta dağılamayız. Pes eden bir camia değiliz. Dünyanın sayılı 4-5 takımından biriysek bir gün dünyanın tepesine ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum."