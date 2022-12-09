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Hırvatistan, Brezilya'yı eleyerek yarı finale yükseldi

09 Aralık 2022, Cuma 22:00
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

İki takımın da rakip kalede etkili olamadığı ilk yarıda Brezilya sol, Hırvatistan ise sağ kanattan pozisyon üretmeye çalıştı. Bu bölümde Brezilya'nın 5 şutundan 3'ü isabetli olurken, Hırvatistan'ın ise yaptığı 3 vuruşun hiçbiri kaleyi bulmadı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya ise Brezilya etkili başladı. 47. dakikada Militao'nun ceza sahası içinin sağından kale alanına çevirdiği topa Gvardiol'un ters vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

55. dakikada Richarlison'un ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar'ın sert şutunda meşin yuvarlak, Livakovic'den döndü.

66. dakikada Rodrygo'nun ceza sahasına pasında savunmadan seken topu altıpasın solunda önünde bulan Paqueta, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Richarlison'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Neymar'ın sol çaprazdan şutunda açısını kapatan Livakovic yine gole izin vermedi.

Brezilya, ikinci yarıda birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Livakovic'i geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü

Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.

Neymar, önce Rodrygo sonra da Paqueta ile yaptığı verkacın ardından ceza sahası içinde topla buluştu. Yıldız futbolcu, kaleci Livakovic'i de geçerek dar açıdan yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Orsic'in pasında penaltı noktasının gerisindeki Petkovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta Marquinhos'a da çarparak yön değiştiren top, ağlara gitti: 1-1.

Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.

Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.

Rusya 2018'in ikincisi Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

Neymar, Pele'yi yakaladı

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, efsane futbolcu Pele'nin rekoruna ortak oldu.

Milli takım kariyerinde 77. kez ağları havalandıran Neymar, en fazla gol atan Brezilyalı futbolcular listesinde zirvede yer alan efsane futbolcu Pele'yi yakalamayı başardı.

Livakovic'den kritik kurtarışlar

Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, ikinci yarıda yaptığı önemli kurtarışlarla takımının yarı finale çıkmasında başrol üstlendi.

Livakovic, Brezilya'nın 47, 55, 66 ve 76. dakikada geliştirdiği ataklarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

Penaltılarda da bir kurtarışa imza atan Livakovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Livakovic, Hırvatistan'ın Japonya'ya üstünlük sağladığı son 16 turunda da seri penaltı atışlarında 3 kurtarış yapmış ve takımının çeyrek finale çıkmasını sağlamıştı.

AA

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