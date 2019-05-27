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'İki maçı da kazanmak için oynayacağız'

27 Mayıs 2019, Pazartesi 17:11
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, Fransa ve İzlanda maçlarına dair, "İki maç da kritik olacak. Her iki maçta da anlayışımız kazanmaya dönük olacaktır." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları maçlardan iyi sonuçlar beklediğini söyledi. 

Şenol Güneş, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan ve Özbekistan'la yapacakları hazırlık maçları ile Fransa ve İzlanda'yla oynayacakları eleme maçları için çalışmalara başladıklarını belirtti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istediklerini vurgulayan Güneş, "Grupta, güçlü rakiplerle oynayacağız. İzlanda, son Dünya Kupası Finalleri'ne katıldı. Fransa da turnuvada birinci olarak şampiyonayı bitirdi. Her iki maç da kritik olacak. Bizim her iki maçta da anlayışımız kazanmaya dönük olacaktır. Her puan konuşulabilir. İki maça da bizden beklenen iyi sonucu almak için çıkacağız." diye konuştu.

Kampın sezon sonunda fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst seviyede olduğu bir döneme geldiğini ifade eden Güneş, bu sebeple hem yenilenmeyi hem çalışmayı birlikte yürüteceklerini kaydetti.

Fiziksel, teknik-taktik, motivasyon ve sosyal çalışmalar yapacaklarını aktaran Güneş, "Kamp 15 gün sürecek. Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları olacak. Geniş bir kadromuz var ve bütün oyuncularımız değerli. Çağırdıklarımız ve havuzda olan çağrılmayan oyuncular da var. Bu kadroyla sınırlı değiliz. Eldeki oyuncuların en iyisini yapmasını bekliyoruz. Hayali, hedefi olan oyuncularımın, sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Şenol Güneş, Milli Takım
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