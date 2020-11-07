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7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul, '42. İstanbul Maratonu'na hazır

07 Kasım 2020, Cumartesi 14:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez gerçekleştirilecek.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. Ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.

Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.

Kademeli start verilecek

Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Temizlik ve hijyene dikkat edilecek start sırasında sporcuların en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyması sağlanacak. Isınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere sporculardan yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etmesi istenecek.

Göğüs numaralarındaki renklere göre gruplara ayrılacak sporcular, start alanında her sıra 4 kişiden oluşacak şekilde 125 sıra oluşturacak. Her 5 saniyede bir 4 koşucudan oluşan sıraya start verilecek. Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçilecek.

Oluşturulan çıkış gruplarından kırmızı saat 09.00, siyah saat 09.10, sarı saat 09.20, lacivert saat 09.30, yeşil saat 09.40, eflatun ise saat 09.50'de yarışa başlayacak.

Start verildikten sonra maske çıkartma alanları ve maske çöp kutuları parkurun 50. metresinde ve 200. metresinden itibaren 5'er metre aralıklarla sağda ve solda 5'er adet olacak şekilde konumlandırılacak.

Köprü ilk kez 2 kere geçilecek

42. İstanbul Maratonu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sosyal mesafeyi koruyabilmesi ve aralıklarla start alanına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağladığı için start bu yıl Yenikapı'dan verilecek. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade'den dönecek atletler, ikinci kez köprüyü geride bırakarak yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.

Sanal koşuyla bir ilk

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda, sanal koşu heyecanı yaşanacak.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte sanal koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometre kategorilerinde gerçekleşecek.

Maratonda Türkiye şampiyonu belli olacak

İstanbul Maratonu'nda birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu sayılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yılki yarışın aynı zamanda Türk sporcular için maratonda Türkiye şampiyonluğu anlamına geldiği bildirildi.

AA

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