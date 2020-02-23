Messi’den Eibar’a 4 gol

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar’ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona’nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.

Barcelona’nın takım kaptanı Messi, Eibar karşısında 14, 37, 40 ve 87. dakikalarda attığı gollerle sahanın en iyisi oldu. Katalan takımının son golünü 89. dakikada Arthur Melo kaydetti. Son dört maçtır ağları havalandıramadığından dolayı gelen eleştirilere 4 golle cevap veren Messi, La Liga’da gol krallığı yarışında 18 golle ilk sırada bulunuyor. Messi’yi 13 golle Real Madrid’den Karim Benzema takip ediyor.

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