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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Millilerden EURO 2020 yolunda çok önemli 3 puan

12 Ekim 2019, Cumartesi
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran Milli Takım gözünü grup birinciliği maçına çıkacağı aynı puana sahip dünya devi Fransa maçına çevirdi.

3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı 

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 1-0 kazandı. 

AA

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