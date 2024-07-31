Nazi kamplarında kullanılan kıyafetlere benziyor

Paris 2024 Olimpiyatları’nın açılış töreninde Türkiye’yi temsil eden milli sporcuların giydiği seremoni kıyafetleri konuşulmayı devam ederken, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan “Sporcularımızın üzerindeki kıyafetlerin, tarihsel olarak acı dolu bir dönemi hatırlatan tasarımlara benzerliği dikkat çekmiştir. Bu kıyafetlerin Nazi kamplarında kullanılan kıyafetlerle olan benzerliği İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım politikasıyla birlikte değerlendirildiğinde ayrıca düşündürücü olmuştur” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi Doğan, şu soruları yöneltti: “Sporcularımızın törende giydiği kıyafetlerin tasarım sürecini hangi kurumlar hangi firmalarla yürütmüştür? Bu kıyafetlerin tasarımı için farklı alternatifler değerlendirilmiş midir? Tasarım için herhangi bir yarışma süreci başlatılmış mıdır? Bu tasarımların hazırlanması aşamasında tarihçiler, danışmanlar veya akademisyenlerden görüş alınmış mıdır? Tasarımların onayını hangi kurum hangi gerekçeyle vermiştir? Açılış töreninde yaşanan, genel ahlaka aykırı görüntülerle ilgili olarak Türkiye’nin tutumu ne olacaktır?” İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.