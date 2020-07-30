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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Özdemir'den yeni sezona ilişkin açıklama ve değerlendirmeler

30 Temmuz 2020, Perşembe
TFF Başkanı Özdemir, liglerde küme düşme uygulamasının kaldırılması nedeniyle yeni sezonun çok sıkışık bir takvimde oynayacağını belirterek, "16 Mayıs 2021 itibarıyla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Olimpiyat Stadı'nın yenilendikten sonra ilk kez bir maça ev sahipliği yaptığını belirten Özdemir, "Güzel bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor bir gol buldu. İkinci yarıda Alanyaspor iyi bir futbol ortaya koydu. Fakat gol bulamayınca, Trabzonspor ikinci golü atıp şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. En iyi oyuncu da Abdülkadir Ömür seçildi. Hepimizin bildiği gibi ciddi bir sakatlık geçirmişti, yavaş yavaş sahalara dönüyordu. Formuna kavuştuğunu bugün hepimiz gördük. Abdülkadir Ömür, Milli Takımımızın önemli oyuncularından biri. Geçirdiği sakatlık bizi çok üzmüştü. Bugün ortaya koyduğu performans bizi sevindirmiş oldu." diye konuştu.

Nihat Özdemir, küme düşme uygulamasının kaldırılması sonrası Süper Lig'de yeni sezonda 21 takımın mücadele edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar sıkışık bir takvimde her hafta bir takımı dinlendirecek olmamızın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-2021 sezonunu oynayacağız. Sıkışık bir takvim olacak. Çünkü 16 Mayıs 2021 itibarıyla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor. Sayın Şenol (Güneş) hoca da bizden bunu istiyor. UEFA'nın da böyle bir isteği var. Çünkü bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da başlayacak. Ona hazırlık dönemimiz var. Ligde 40 maç haftası olacak. Türkiye Kupası ve takımlarımızın Avrupa kupalarındaki maçları olacak. Yani gözümüzü açacağımız herhangi bir zamanımız yok. Bütün oyuncularımızın buna göre kendilerini hazırlamaları lazım. Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım. Önümüzde çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu bizi beklemekte. İnşallah 11 Eylül itibarıyla 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi'nin karardan haberdar olmadıklarına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, "Orada bir yanlış anlama var. Kararı, bugünkü yönetim kurulu toplantısından önce beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly Bey'e bildirmiştik. Tahmin ediyorum bayram öncesi tatil sisteminden dolayı aralarında bir kopukluk olmuş. Ancak kendilerini bilgilendirmiştik. Netice olarak TFF olarak bu kararı aldık ve yürürlüğe koyduk. beIN SPORTS ile oturacağız, bunun planlamasını yapıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, bazı kulüplerin küme düşme uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Hangi kararı alırsak alalım, bazıları çok mutlu oluyor, bazıları az mutlu oluyor, bazıları da hiç mutlu olmuyor. Aldığımız kararda mutlu olmayanlar çıkabilecektir. Biz kararımızı uygulamaya koyduk ve yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı futbolcu kararının bir yıl ertelenmesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabacı futbolcu sayısı konusunda aldıkları kararı bir yıl ertelemeleriyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Yabancı sayısının uygulamasını ve onu takip eden sezonların uygulamalarını bir yıl geriye attık. Yani 2020-2021'de değil, 2021-2022'de başlayarak sahada oynayan yabancı sayısında kısıtlamaya gideceğiz. Kulüplerimizin pandemi sürecinde yaşadığı bazı sıkıntılar, bu yıl ligde 40 maç oynanacak olması, Türkiye Kupası maçları, Avrupa kupalarındaki maçlar... Bunun için kulüplerimizin geniş bir kadroya ihtiyaçları var. Bu kadroları da kurmaları gerekli. Yabancı uygulamasının bir yıl geriye bırakılmasında bunun da etkisi var. Kulüplerimizin bir yıllık değil, sonraki yılları düşünerek kadro planlamalarını iyi yapmaları gerektiğine inanıyoruz."

AA

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