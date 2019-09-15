Rize'de golsüz beraberlik

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı.

5. dakikada De Pauw'un sağdan ceza sahası içerisine sert ortasında altıpas üzerinde Umar'ın ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 22. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto, topu yumrukları ile çelmeyi başardı. 27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Abarhoun'un kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. 41. dakikada Berkan Emir'in ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Vetrih, topu çizgiden eli ile çıkarınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Vetrih'e de kırmızı kart gösteren Bitigen, VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olması nedeniyle penaltı kararını ve kırmızı kartı iptal etti. 59. dakikada Melnjak'ın soldan caza sahası çizgisi üzerine pasında Boldrin'in yerden plase vuruşunda, kaleci Beto, topu kontrol etmeyi başardı. 68. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan faul atışında, Serdar Gürler'in vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma golsüz sona erdi. AA

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.