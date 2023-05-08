Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları oynanacak

Organizasyonda yarı final ilk maçları, yarın ve 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak. Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek. İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. AA

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.