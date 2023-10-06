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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrıldı

06 Ekim 2023, Cuma 12:44
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün oynanan Lugano maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yle görüştüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

AA

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